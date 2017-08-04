Жителей Воронежской области приглашают на фестиваль «Картофельный разгуляй»
В Русской Буйловке в эту субботу, 5 августа, состоится фестиваль «Картофельный разгуляй». Мероприятие будет проводиться там уже в 10 раз.
В Русской Буйловке в эту субботу, 5 августа, состоится фестиваль «Картофельный разгуляй». Мероприятие будет проводиться там уже в 10 раз.
Гости смогут попробовать самые разные блюда из картофеля. Также в этом году ожидаются конкурсы, игры и загадки на картофельную тему, а также овощные лотереи.
Гуляния пройдут на берегу живописного озера Зимовье.