Потребительская корзина воронежцев подешевела до 3673 рубля

Источник: РИА "Воронеж"

Стоимость минимального набора продуктов питания в Воронежской области составила 3673 рубля в июле 2017 года, сообщила пресс-служба Воронежстата в четверг, 3 августа. С декабря 2016 года потребительская корзина подорожала на 10%, однако за месяц подешевела — в июне она стоила 3766 рублей.

С начала 2017 года цены выросли на 2%. В июле продовольственные товары подорожали на 1,7% по сравнению с декабрем 2016 года и подешевели на 0,2% по сравнению с июнем 2017 года. Цены снизились на вареную колбасу, рыбное филе, куриные яйца, макаронные изделия, виноград, почти все виды овощей (на 1,2 — 22,3%). В то же время подорожали подсолнечное масло, томатные консервы, сахар, апельсины (на 2 — 17,6%).

Цены на непродовольственные товары за месяц выросли на 0,1%, а за полгода повысились на 1,1%. По сравнению с июнем на 2,5 — 3% подорожали ранцы и рюкзаки для школьников, электрочайники, импортные подержанные легковые автомобили и уголь. Снизились цены на роликовые коньки, женские босоножки, мужские джинсы, цветные телевизоры, фотоаппараты (на 2 — 5,2%). На 1,6 — 2,1% выросли цены на поливитамины и настойку пустырника, а колдрекс, амоксициллин, смекта подешевели на 1,8 — 3,6%.