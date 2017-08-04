Потребительская корзина воронежцев подешевела до 3673 рубля
За месяц стоимость минимального набора продуктов снизилась на 93 рубля.
За месяц стоимость минимального набора продуктов снизилась на 93 рубля.
Стоимость минимального набора продуктов питания в Воронежской области составила 3673 рубля в июле 2017 года, сообщила
С начала 2017 года цены выросли на 2%. В июле продовольственные товары подорожали на 1,7% по сравнению с декабрем 2016 года и подешевели на 0,2% по сравнению с июнем 2017 года. Цены снизились на вареную колбасу, рыбное филе, куриные яйца, макаронные изделия, виноград, почти все виды овощей (на 1,2 — 22,3%). В то же время подорожали подсолнечное масло, томатные консервы, сахар, апельсины (на 2 — 17,6%).
Цены на непродовольственные товары за месяц выросли на 0,1%, а за полгода повысились на 1,1%. По сравнению с июнем на 2,5 — 3% подорожали ранцы и рюкзаки для школьников, электрочайники, импортные подержанные легковые автомобили и уголь. Снизились цены на роликовые коньки, женские босоножки, мужские джинсы, цветные телевизоры, фотоаппараты (на 2 — 5,2%). На 1,6 — 2,1% выросли цены на поливитамины и настойку пустырника, а колдрекс, амоксициллин, смекта подешевели на 1,8 — 3,6%.
Цены и тарифы на услуги с начала 2017 года повысились на 4,1%, с июня — на 1,9%. Подорожали жилищные услуги (на 0,6 — 5,6%), коммунальные услуги (на 3,4 — 3,5%), услуги в системе образования (на 2,3 — 8,8%), зарубежного туризма (на 4,9%). Притом снизилась стоимость полета в салоне экономического класса самолета (на 8,6%).