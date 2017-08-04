Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
"Возможности ухода РФ из Крыма нет": СМИ в США о новых санкциях
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Штурм прикрыла обнаженное тело болгарскими перцами - СМИ
После Порошенко Киев может воевать с РФ – эксперт
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Потребительская корзина воронежцев подешевела до 3673 рубля

За месяц стоимость минимального набора продуктов снизилась на 93 рубля.

Источник: РИА "Воронеж"

Стоимость минимального набора продуктов питания в Воронежской области составила 3673 рубля в июле 2017 года, сообщила пресс-служба Воронежстата в четверг, 3 августа. С декабря 2016 года потребительская корзина подорожала на 10%, однако за месяц подешевела — в июне она стоила 3766 рублей.

С начала 2017 года цены выросли на 2%. В июле продовольственные товары подорожали на 1,7% по сравнению с декабрем 2016 года и подешевели на 0,2% по сравнению с июнем 2017 года. Цены снизились на вареную колбасу, рыбное филе, куриные яйца, макаронные изделия, виноград, почти все виды овощей (на 1,2 — 22,3%). В то же время подорожали подсолнечное масло, томатные консервы, сахар, апельсины (на 2 — 17,6%).

Цены на непродовольственные товары за месяц выросли на 0,1%, а за полгода повысились на 1,1%. По сравнению с июнем на 2,5 — 3% подорожали ранцы и рюкзаки для школьников, электрочайники, импортные подержанные легковые автомобили и уголь. Снизились цены на роликовые коньки, женские босоножки, мужские джинсы, цветные телевизоры, фотоаппараты (на 2 — 5,2%). На 1,6 — 2,1% выросли цены на поливитамины и настойку пустырника, а колдрекс, амоксициллин, смекта подешевели на 1,8 — 3,6%.

Цены и тарифы на услуги с начала 2017 года повысились на 4,1%, с июня — на 1,9%. Подорожали жилищные услуги (на 0,6 — 5,6%), коммунальные услуги (на 3,4 — 3,5%), услуги в системе образования (на 2,3 — 8,8%), зарубежного туризма (на 4,9%). Притом снизилась стоимость полета в салоне экономического класса самолета (на 8,6%).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Госдеп ответил на слова Медведева о «конце надежд»
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
В Госдуме призвали сократить число фейковых партий
Путин обещал подумать над предложением баллотироваться в 2018 г.
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь