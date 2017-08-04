В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для условно осужденных

8 августа 2017 года c 10:00 до 12:00 в здании ФКУ Уголовно — исполнительной инспекции Волжского района Главного Управления ФСИН России по Самарской области (ул. Высоцкого, 8) состоится специализированная ярмарка вакансий для условно осужденных граждан муниципального района Волжский, организованная государственным казенным учреждением Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

На ярмарке вакансий работодатели предложат рабочие места для условно осужденных. Также на мероприятии соискатели смогут подобрать подходящий вариант трудоустройства из общегородской базы г. о. Самара и базы данных вакансий муниципального района Волжский, которая насчитывает свыше 15000 вакансий.

Кроме того, все желающие смогут получить индивидуальные консультации по вопросам участия в специальных программах занятости.

Заинтересованным гражданам будет предоставлена информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, сведения о вакансиях других регионов России, сельскохозяйственных предприятий Самарской области, вакансиях по временной занятости.

Для посетителей ярмарки подготовлены более сотни экземпляров специализированных изданий о работе, буклеты и флаеры Центра занятости, сообщает администрация Самары.