Производитель марихуаны купил город в Калифорнии
Компания American Green, которая занимается легальным выращиванием марихуаны, купила небольшой город в Калифорнии. Компания планирует превратить город в курорт, связанный с употреблением марихуаны.
Компания American Green, которая занимается легальным выращиванием марихуаны, купила небольшой город в Калифорнии. Компания планирует превратить город в курорт, связанный с употреблением марихуаны.
Город Ниптон находится в трех часах езды от
American Green заплатила за город около 5 миллионов долларов и планирует потратить еще 2,5 миллиона на его развитие. Покупка включает магазин, отель, здание школы и минеральные источники.
В первую очередь American Green планирует начать производство минеральной воды из источников в Ниптоне с добавлением марихуаны.
В Калифорнии полностью легализована продажа и употребление марихуаны как в медицинских, так и в рекреационных целях.