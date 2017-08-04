Производитель марихуаны купил город в Калифорнии

Город Ниптон находится в трех часах езды от Лос-Анджелеса и в часе — от Лас-Вегаса. Город основан в 1905 году и долгое время был успешным шахтерским поселением, но затем опустел. В 1980-х геолог Джеральд Фримен купил город за 200 тысяч долларов и поселился в нем. К 2010 году он установил в зданиях поселения солнечные батареи с целью сделать Ниптон полностью независимым от традиционных источников энергии.