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13:04 (мск), источник: Meduza

Производитель марихуаны купил город в Калифорнии

Компания American Green, которая занимается легальным выращиванием марихуаны, купила небольшой город в Калифорнии. Компания планирует превратить город в курорт, связанный с употреблением марихуаны.

Источник: AP 2017

Город Ниптон находится в трех часах езды от Лос-Анджелеса и в часе — от Лас-Вегаса. Город основан в 1905 году и долгое время был успешным шахтерским поселением, но затем опустел. В 1980-х геолог Джеральд Фримен купил город за 200 тысяч долларов и поселился в нем. К 2010 году он установил в зданиях поселения солнечные батареи с целью сделать Ниптон полностью независимым от традиционных источников энергии.

American Green заплатила за город около 5 миллионов долларов и планирует потратить еще 2,5 миллиона на его развитие. Покупка включает магазин, отель, здание школы и минеральные источники.

В первую очередь American Green планирует начать производство минеральной воды из источников в Ниптоне с добавлением марихуаны.

В Калифорнии полностью легализована продажа и употребление марихуаны как в медицинских, так и в рекреационных целях.

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