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10:23 (мск), источник: Новости Перми

На шоссе Космонавтов возможны сбои в работе уличного освещения

Причиной этого станут работы по замене фонарей. Новые светильники должны стать мощнее и обладать повышенной термоустойчивостью и ударопрочностью.

В Перми на шоссе Космонавтов от улицы Стахановская до улицы Дениса Давыдова начались работы по замене уличного освещения. Старые светильники с ртутными лампами будут заменены на новые натриевые. К их достоинствам можно отнести длительный срок службы, высокую мощность, повышенную термоустойчивость и ударопрочность, при этом они являются энергосберегающими, пишет пресс-служба администрации города.

В связи с работами с 1 августа до 1 сентября возможны сбои в работе уличного освещения.

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