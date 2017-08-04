На шоссе Космонавтов возможны сбои в работе уличного освещения

В Перми на шоссе Космонавтов от улицы Стахановская до улицы Дениса Давыдова начались работы по замене уличного освещения. Старые светильники с ртутными лампами будут заменены на новые натриевые. К их достоинствам можно отнести длительный срок службы, высокую мощность, повышенную термоустойчивость и ударопрочность, при этом они являются энергосберегающими, пишет пресс-служба администрации города.



В связи с работами с 1 августа до 1 сентября возможны сбои в работе уличного освещения.



