На шоссе Космонавтов возможны сбои в работе уличного освещения
Причиной этого станут работы по замене фонарей. Новые светильники должны стать мощнее и обладать повышенной термоустойчивостью и ударопрочностью.
Причиной этого станут работы по замене фонарей. Новые светильники должны стать мощнее и обладать повышенной термоустойчивостью и ударопрочностью.
В Перми на шоссе Космонавтов от улицы Стахановская до улицы Дениса Давыдова начались работы по замене уличного освещения. Старые светильники с ртутными лампами будут заменены на новые натриевые. К их достоинствам можно отнести длительный срок службы, высокую мощность, повышенную термоустойчивость и ударопрочность, при этом они являются энергосберегающими, пишет
В связи с работами с 1 августа до 1 сентября возможны сбои в работе уличного освещения.