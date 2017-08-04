Минздрав России назвал Башкирию в числе регионов-лидеров по снижению смертности

В первую очередь была рассмотрена демографическая ситуация. Как было отмечено, в первом полугодии текущего года снижение смертности зафиксировано в 68 субъектах РФ, рост — в 16 регионах. Отдельно были названы территории, в которых показатель смертности стабильно снижался с начала года. В число регионов-лидеров по снижению смертности вошел и Башкортостан. Всего как положительный пример были приведены не более десятка субъектов, уточнили в пресс-службе Минздрава РБ.