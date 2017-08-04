Минздрав России назвал Башкирию в числе регионов-лидеров по снижению смертности
УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Минздрав России назвал Башкортостан в числе
УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Минздрав России назвал Башкортостан в числе
В первую очередь была рассмотрена демографическая ситуация. Как было отмечено, в первом полугодии текущего года снижение смертности зафиксировано в 68 субъектах РФ, рост — в 16 регионах. Отдельно были названы территории, в которых показатель смертности стабильно снижался с начала года. В число
Также участники селектора обсудили итоги по применению вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) за первое полугодие. По словам заместителя директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения федерального Минздрава Олега Филиппова, большинство субъектов выполнили установленный план по проведению процедур ЭКО.
В Башкортостане с начала года проведено более 600 процедур, всего в 2017 году эта цифра составляет 1,5 тысячи. В прошлом году проведено 850 процедур ЭКО.