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10:44 (мск), источник: РИА Крым

Организатор автопробега Берлин — Крым: ехал на полуостров без опасений

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости (Крым). Организатор автопробега Берлин — Москва, руководитель некоммерческой общественной организации Druschba Global Райнер Ротфусс отправлялся в пробег без каких-либо опасений, несмотря на сообщения западных СМИ о напряженности в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Перед поездкой я знакомился со всей информацией из российских СМИ — Sputnik, RTD (RT Deutsch — ред.). Я не из тех представителей Западной Европы, который не имеет информации о России и о том, что происходит здесь… Эта поездка наша вторая (в Крым — ред.), мы помним хорошо первую, когда стояли на границе (между Украиной и Крымом — ред.) 15 часов, пока нас проверяла украинская пограничная служба», — рассказал он.

Организатор пробега подчеркнул, что в этом году маршрут не пролегает через Украину, потому что через Россию «ехать проще». «Выбранный маршрут свидетельствует о том, что мы хотим наладить дружественные отношения именно с Россией», — заключил Ротфусс.

Автопробег Берлин — Москва стартовал 23 июля и продлится до 13 августа. Его маршрут включает в себя 45 городов. На полуострове участники пробега посетят Симферополь, Севастополь, Ялту и Феодосию.

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