Организатор автопробега Берлин — Крым: ехал на полуостров без опасений

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Перед поездкой я знакомился со всей информацией из российских СМИ — Sputnik, RTD (RT Deutsch — ред.). Я не из тех представителей Западной Европы, который не имеет информации о России и о том, что происходит здесь… Эта поездка наша вторая (в Крым — ред.), мы помним хорошо первую, когда стояли на границе (между Украиной и Крымом — ред.) 15 часов, пока нас проверяла украинская пограничная служба», — рассказал он.

Организатор пробега подчеркнул, что в этом году маршрут не пролегает через Украину, потому что через Россию «ехать проще». «Выбранный маршрут свидетельствует о том, что мы хотим наладить дружественные отношения именно с Россией», — заключил Ротфусс.