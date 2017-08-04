Музей истории железной дороги переехал на проспект Мира

Музей истории железной дороги «переехал» в исторический квартал Красноярска. Ранее музей занимал небольшое помещение на ул. Робеспьера, с переездом в здание на перекрестке улиц Горького и Мира площадь увеличилась в два раза.

Открытие обновленного музея состоится 5 августа.

Как сообщили в пресс-службе КрасЖД, экспозиции музея разместились в четырех тематических залах. Там представлены макеты паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и мостов. Посетители могут посмотреть на оборудование, которое наглядно демонстрирует как раньше осуществлялся процесс регулирования движения поездов.

«В зале «Пассажирский» посетители увидят станционные самовары конца XIX — начала XX века. В зале «Движение» представлены модели вагонов и локомотивов разных лет, а также коллекция старинных шильдиков (табличка, на которой размещается маркировка изготовителя). Зал «Инфраструктуры» посвящен строительству и эксплуатации железнодорожных объектов, самый знаменитый из которых — Царский мост через Енисей. О том, как в разные эпохи решались социальные, бытовые, культурные и медицинские вопросы рабочих магистрали, рассказывается в зале «Социальный», — рассказали пресс-службе КрасЖД.

Среди новых экспонатов — документы из архивов краевого УФСБ, которые долгие годы были засекречены, а также операционные журналы 20-х-30-х годов прошлого века, переданные Красноярской дорожной клинической больницей.

Отметим, музей железной дороги работает в Красноярске с 20 июня 1987 года. Фонд насчитывает более 13 тыс. единиц хранения. Музей имеет филиал в городе Абакане.