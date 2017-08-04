Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Путин ответил на просьбу россиянина баллотироваться в президенты
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: Басков пригласил бывшую возлюбленную на свою свадьбу
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Музей истории железной дороги переехал на проспект Мира

Музей железной дороги работает в Красноярске с 20 июня 1987 года.

Музей истории железной дороги «переехал» в исторический квартал Красноярска. Ранее музей занимал небольшое помещение на ул. Робеспьера, с переездом в здание на перекрестке улиц Горького и Мира площадь увеличилась в два раза.

Открытие обновленного музея состоится 5 августа.

Как сообщили в пресс-службе КрасЖД, экспозиции музея разместились в четырех тематических залах. Там представлены макеты паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и мостов. Посетители могут посмотреть на оборудование, которое наглядно демонстрирует как раньше осуществлялся процесс регулирования движения поездов.

«В зале «Пассажирский» посетители увидят станционные самовары конца XIX — начала XX века. В зале «Движение» представлены модели вагонов и локомотивов разных лет, а также коллекция старинных шильдиков (табличка, на которой размещается маркировка изготовителя). Зал «Инфраструктуры» посвящен строительству и эксплуатации железнодорожных объектов, самый знаменитый из которых — Царский мост через Енисей. О том, как в разные эпохи решались социальные, бытовые, культурные и медицинские вопросы рабочих магистрали, рассказывается в зале «Социальный», — рассказали пресс-службе КрасЖД.

Среди новых экспонатов — документы из архивов краевого УФСБ, которые долгие годы были засекречены, а также операционные журналы 20-х-30-х годов прошлого века, переданные Красноярской дорожной клинической больницей.

Отметим, музей железной дороги работает в Красноярске с 20 июня 1987 года. Фонд насчитывает более 13 тыс. единиц хранения. Музей имеет филиал в городе Абакане.

Обновленный музей будет размещаться в здании на проспекте Мира, 101 (вход со стороны ул. Горького). Добавим, согласно данным справочника 2ГИС, это здание является жилым домом с административными помещениями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Курортный сбор в Алтайском крае не будет взыматься с детей
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Госдеп ответил на слова Медведева о «конце надежд»
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
В Госдуме призвали сократить число фейковых партий
Путин обещал подумать над предложением баллотироваться в 2018 г.
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Петербург передал РПЦ землю в престижном поселке
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь