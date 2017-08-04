Музей истории железной дороги переехал на проспект Мира
Музей железной дороги работает в Красноярске с 20 июня 1987 года.
Музей железной дороги работает в Красноярске с 20 июня 1987 года.
Музей истории железной дороги «переехал» в исторический квартал Красноярска. Ранее музей занимал небольшое помещение на ул. Робеспьера, с переездом в здание на перекрестке улиц Горького и Мира площадь увеличилась в два раза.
Открытие обновленного музея состоится 5 августа.
Как сообщили в
«В зале «Пассажирский» посетители увидят станционные самовары конца XIX — начала XX века. В зале «Движение» представлены модели вагонов и локомотивов разных лет, а также коллекция старинных шильдиков (табличка, на которой размещается маркировка изготовителя). Зал «Инфраструктуры» посвящен строительству и эксплуатации железнодорожных объектов, самый знаменитый из которых — Царский мост через Енисей. О том, как в разные эпохи решались социальные, бытовые, культурные и медицинские вопросы рабочих магистрали, рассказывается в зале «Социальный», — рассказали
Среди новых экспонатов — документы из архивов краевого УФСБ, которые долгие годы были засекречены, а также операционные журналы 20-х-30-х годов прошлого века, переданные Красноярской дорожной клинической больницей.
Отметим, музей железной дороги работает в Красноярске с 20 июня 1987 года. Фонд насчитывает более 13 тыс. единиц хранения. Музей имеет филиал в городе Абакане.
Обновленный музей будет размещаться в здании на проспекте Мира, 101 (вход со стороны ул. Горького). Добавим, согласно данным справочника 2ГИС, это здание является жилым домом с административными помещениями.