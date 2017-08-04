Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на выходных

Такая умеренно теплая погода с температурой около климатической нормы (в дневные часы примерно 22−25 градусов тепла, по ночам — около 15) продержится практически всю следующую неделю, и только в конце следующей рабочей недели немного похолодает на 1−2 градуса. Каких-то резких изменений температуры в течение следующей недели мы не ожидаем.

Специалист погодного центра