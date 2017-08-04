Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на выходных

«Сегодня, 4 августа, мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, временами не исключен небольшой дождь и даже возможна кое-где гроза. Температура днем в Москве 23−25, по области — 21−26 градусов. Ветер юго-западный, при грозе будет порывистый, но гроза ожидается преимущественно в северных районах Подмосковья», — сказал собеседник агентства.
В ближайшие выходные дни в столичном регионе погода ожидается близкой к климатической норме, местами возможны кратковременные дожди, а на севере региона местами прогремят грозы. Температура в дневные часы составит 23−25 градусов, ночью столбики термометра будут опускаться до 14−16 градусов тепла.
Такая умеренно теплая погода с температурой около климатической нормы (в дневные часы примерно 22−25 градусов тепла, по ночам — около 15) продержится практически всю следующую неделю, и только в конце следующей рабочей недели немного похолодает на 1−2 градуса. Каких-то резких изменений температуры в течение следующей недели мы не ожидаем.
Специалист погодного центра