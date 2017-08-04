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12:55 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на выходных

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Умеренно теплая погода и кратковременные дожди ждут москвичей на выходных, такая погода продержится практически всю следующую неделю, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».

«Сегодня, 4 августа, мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, временами не исключен небольшой дождь и даже возможна кое-где гроза. Температура днем в Москве 23−25, по области — 21−26 градусов. Ветер юго-западный, при грозе будет порывистый, но гроза ожидается преимущественно в северных районах Подмосковья», — сказал собеседник агентства.

В ближайшие выходные дни в столичном регионе погода ожидается близкой к климатической норме, местами возможны кратковременные дожди, а на севере региона местами прогремят грозы. Температура в дневные часы составит 23−25 градусов, ночью столбики термометра будут опускаться до 14−16 градусов тепла.

Такая умеренно теплая погода с температурой около климатической нормы (в дневные часы примерно 22−25 градусов тепла, по ночам — около 15) продержится практически всю следующую неделю, и только в конце следующей рабочей недели немного похолодает на 1−2 градуса. Каких-то резких изменений температуры в течение следующей недели мы не ожидаем.
Специалист погодного центра
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