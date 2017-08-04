В московском метро рассказали о самых необычных забытых в подземке вещах в 2017 г
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Работники склада забытых вещей Московского метрополитена подвели итоги по самым необычным находкам этого года.
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Работники склада забытых вещей Московского метрополитена подвели итоги по самым необычным находкам этого года.
Как оказалось, помимо вполне стандартных находок, на склад поступили одеяние православного священника, иконы, детские коляски и велосипеды, станок для резки плитки, музыкальный синтезатор и даже термосумка с рептилиями, пишет в пятницу «Московский комсомолец».
Хозяина живности не нашли, и ползучую компанию отдали в добрые руки, как и забытого в подземке хорька, — на складе вообще запрещено держать любых братьев наших меньших, и работники стараются как можно скорее вернуть их пассажирам.
Через несколько недель на одной из станций нашли забытое
Как отметили работники склада в беседе с изданием, традиционно мужчины теряют больше вещей. Всего в день в хранилище поступает от 5 до 15 предметов, а в среднем ежемесячно около 300.