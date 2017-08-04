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10:46 (мск), источник: Интерфакс

В московском метро рассказали о самых необычных забытых в подземке вещах в 2017 г

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Работники склада забытых вещей Московского метрополитена подвели итоги по самым необычным находкам этого года.

Как оказалось, помимо вполне стандартных находок, на склад поступили одеяние православного священника, иконы, детские коляски и велосипеды, станок для резки плитки, музыкальный синтезатор и даже термосумка с рептилиями, пишет в пятницу «Московский комсомолец».

Хозяина живности не нашли, и ползучую компанию отдали в добрые руки, как и забытого в подземке хорька, — на складе вообще запрещено держать любых братьев наших меньших, и работники стараются как можно скорее вернуть их пассажирам.

Пиком необычных потерь стало начало года. В новогодние праздники сотрудники метрополитена обнаружили наряженную елку и костюм Деда Мороза с мешком гостинцев.

Через несколько недель на одной из станций нашли забытое кем-то инвалидное кресло — сотрудники удивляются, как его обладатель не заметил пропажу.

Как отметили работники склада в беседе с изданием, традиционно мужчины теряют больше вещей. Всего в день в хранилище поступает от 5 до 15 предметов, а в среднем ежемесячно около 300.

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