Детские сады Хабаровска примут более пяти с половиной тысяч малышей

Источник: AP 2017

Более 5,5 тысячи юных хабаровчан в этом году примут городские детские сады. Свои двери для малышей откроют 85 организаций дошкольного образования.

Их количество увеличилось за счёт учреждений Минобороны, которые этим летом перешли на баланс муниципалитета. Все детские сады уже приняты в по результатам проверки специальной комиссии. Сейчас в пяти учреждениях проводят плановые работы по ремонту пищеблоков. На эти цели из бюджета города было выделено около 10 миллионов рублей.

«Плановые работы продлятся до 1 сентября. Все дети от трёх лет обеспечены местами. Если для двухлетних малышей не находится мест в детских садах по месту жительства, то предлагаем места в ближайших районах», — сообщила начальник отдела управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

В дальневосточной столице также продолжается реконструкция второго корпуса детского сада № 145 в Топографическом переулке. Как сообщает пресс-служба городской администрации, его планируют ввести в эксплуатацию осенью этого года. Учреждение сможет принять 120 детей. Также в Хабаровске около 85% дошкольных учреждений перешли на 12-часовой режим работы.