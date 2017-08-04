Детские сады Хабаровска примут более пяти с половиной тысяч малышей
Всего в городе работает 85 дошкольных учреждений.
Всего в городе работает 85 дошкольных учреждений.
Более 5,5 тысячи юных хабаровчан в этом году примут городские детские сады. Свои двери для малышей откроют 85 организаций дошкольного образования.
Их количество увеличилось за счёт учреждений Минобороны, которые этим летом перешли на баланс муниципалитета. Все детские сады уже приняты в по результатам проверки специальной комиссии. Сейчас в пяти учреждениях проводят плановые работы по ремонту пищеблоков. На эти цели из бюджета города было выделено около 10 миллионов рублей.
«Плановые работы продлятся до 1 сентября. Все дети от трёх лет обеспечены местами. Если для двухлетних малышей не находится мест в детских садах по месту жительства, то предлагаем места в ближайших районах», — сообщила начальник отдела управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова.
В дальневосточной столице также продолжается реконструкция второго корпуса детского сада № 145 в Топографическом переулке. Как сообщает
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» также сообщало, что за школьные парты в этом году сядут 7 тысяч 300 первоклассников. Об этом корреспондентам агентства в интервью рассказала начальник управления образования Ольга Тен.