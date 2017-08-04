Международный день коренных народов мира с ярмаркой и танцами отметят в Хабаровском крае
Основные события пройдут
Основные события пройдут
Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.
Хабаровский край присоединится к празднованию Международного дня коренных народов мира. Основные тематические мероприятия запланированы на
Так, 9 августа в краевом доме ветеранов в Хабаровске пройдет фестиваль этнической музыки, песней и танцев «Нани» («Люди земли»). Перед гостями выступят лучшие творческие коллективы и солисты из муниципальных районов региона.
12 августа коренные малочисленные народы Севера ждут хабаровчан на «День коренных народов» и
Главным событием Международного дня коренных народов станет краевой конкурс «Ремесла земли Дерсу», который ежегодно организует министерство природных ресурсов региона. Он состоится
Победителям среди мастеров будет присвоено звание «Лучший мастер
Конкурс «Ремесла земли Дерсу» проводится в крае с 2004 года. За это время в нем приняли участие более 100 мастеров. Победителями и лауреатами в различных номинациях признан 51 человек.
Напомним, Международный день коренных народов мира учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 23 декабря 1994 года. Во всем мире его принято отмечать 9 августа.