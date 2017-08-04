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12:09 (мск), источник: Городской репортер

Автопарк скорой помощи Ростова пополнился новыми машинами

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев вручил ключи от 15 новых автомобилей водителям девяти подстанций скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба администрации города.

Как говорится в сообщении, в 2017 году приобретено 15 автомобилей скорой медицинской помощи на общую сумму 65,0 млн рублей.

В 2016 году городской парк автомобилей скорой помощи пополнился 18 машинами.

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