Автопарк скорой помощи Ростова пополнился новыми машинами
Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев вручил ключи от 15 новых автомобилей водителям девяти подстанций скорой медицинской помощи, сообщает
Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев вручил ключи от 15 новых автомобилей водителям девяти подстанций скорой медицинской помощи, сообщает
Как говорится в сообщении, в 2017 году приобретено 15 автомобилей скорой медицинской помощи на общую сумму 65,0 млн рублей.
В 2016 году городской парк автомобилей скорой помощи пополнился 18 машинами.