Scooter выступит в Крыму, несмотря на угрозы Украины

В аэропорту Симферополя группу встретили фанаты и организаторы фестиваля. Фронтмен группы Эйч Пи Бакстер сказал им, что полет «прошел хорошо».

О концерте в Балаклаве музыканты сообщили на своем официальном сайте, он состоится в рамках европейского турне группы. На Украине музыкантам даже пригрозили уголовным преследованием и тюремным сроком до восьми лет. Однако участники группы попросили не втягивать их в политический конфликт. Эйч Пи Бакстер сообщил ранее, что рассматривает фестиваль как исключительно музыкальное мероприятие.

— Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, а потому что там много наших фанатов. Нам есть, что им предложить, — сказал лидер группы.