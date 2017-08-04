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10:45 (мск), источник: "Российская газета"

Scooter выступит в Крыму, несмотря на угрозы Украины

Немецкая группа Scooter, которая сегодня ночью прилетела в Крым, выступит на фестивале ZBFest в Балаклаве, несмотря на негодование немецких и украинских политиков.

В аэропорту Симферополя группу встретили фанаты и организаторы фестиваля. Фронтмен группы Эйч Пи Бакстер сказал им, что полет «прошел хорошо».

О концерте в Балаклаве музыканты сообщили на своем официальном сайте, он состоится в рамках европейского турне группы. На Украине музыкантам даже пригрозили уголовным преследованием и тюремным сроком до восьми лет. Однако участники группы попросили не втягивать их в политический конфликт. Эйч Пи Бакстер сообщил ранее, что рассматривает фестиваль как исключительно музыкальное мероприятие.

— Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, а потому что там много наших фанатов. Нам есть, что им предложить, — сказал лидер группы.

Фестиваль ZBFest пройдет второй раз на виноградниках «Золотой балки» в Балаклаве. Перед концертами на фестивальных площадках можно отведать блюда крымской кухни, увидеть выступления вело-триалистов и силачей, танцевальные батлы, поучаствовать в мастер-классах. 4 августа на сцене под открытым небом выступят Сергей Галанин и группа «СерьГа», Гарик Сукачев и «Бригада С», а завершится первый день фестиваля полуторачасовым концертом Scooter. 5 августа на сцену поднимутся группа «Градусы», Дима Билан, L’ONE, а также хедлайнер первого ZBFest — Сергей Шнуров и «Ленинград».

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