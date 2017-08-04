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10:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчанам ночью покажут фильмы на набережной

Горожан приглашают на бесплатный кинопоказ.

Хабаровчан приглашают 5 августа в 20.00 на набережную на ночной кинопросмотр. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в режиме нон-стоп за ночь покажут четыре фильма в парковой зоне стадиона имени Ленина, на полянке прямо за табло с расписанием футбольных матчей.

«Ночь кино мы решили сделать по многочисленным просьбам зрителей. Фильмы как всегда выбрали голосованием. По его результатам первым мы покажем семейный фильм “Зверопой”, потом добрую комедию “Всегда говори да”, затем “Гарри Поттер и философский камень”, ну и в заключении романтическая мелодрама “Три метра над уровнем неба”. Если будет плохая погода, будем переносить на следующую субботу или в помещение легкоатлетического манежа. Всю информацию мы разместим в нашей группе в Вконтакте или можно задать вопросы по телефону 94−33−61», — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель проекта «Добрый Хабаровск» Ксения Божок.

Кинопоказ будет бесплатным. Организаторы отмечают, что с собой можно принести натуральные пожертвования для бездомных животных и детей из дома ребёнка. Также с собой советуют взять плед, вкусную еду, хорошую компанию и отличное настроение.

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