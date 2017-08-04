Самым высокооплачиваемым писателем в мире оказалась женщина

Источник: AP 2017

Возглавила перечень британская писательница Джоан Роулинг, автор поттерианы. Она заработала 95 миллионов долларов за последние 12 месяцев. Роулинг вернулась на первую строчку впервые с 2008 года.

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В рейтинге появилась еще одна женщина — британка Пола Хокинс, получившая известность благодаря роману «Девушка в поезде», который был экранизирован.

В то же время из списка исчезли имена американского фантаста Джорджа Мартина, чей цикл книг «Песнь льда и пламени» лег в основу сериала «Игра престолов», а также Джона Грина, автора работ «Виноваты звезды», «В поисках Аляски» и «Бумажные города».