Врачи планируют осенью привить от гриппа более 900 тыс. жителей Воронежской области

В 2017 году охватить предсезонной иммунизацией планируется не менее 934 тыс. человек. Из них — в рамках национального календаря профилактических прививок — 850 тыс. человек из групп риска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Бесплатно будут прививать детей с 6 месяцев, учащиеся 1−11 классов, студентов, призывников, а также работников медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы. На вакцину за счёт федерального бюджета могут рассчитывать и беременные женщины, а также люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями: легких, сердечно-сосудистыми, метаболическими нарушениями и ожирением. Остальные категории воронежцев должны быть привиты за счёт средств работодателей.