Врачи планируют осенью привить от гриппа более 900 тыс. жителей Воронежской области
Наиболее благоприятным периодом года для проведения прививок является период с сентября по ноябрь.
Наиболее благоприятным периодом года для проведения прививок является период с сентября по ноябрь.
В 2017 году охватить предсезонной иммунизацией планируется не менее 934 тыс. человек. Из них — в рамках национального календаря профилактических прививок — 850 тыс. человек из групп риска. Об этом сообщает
Специалисты ведомства настаивают, что наиболее эффективный способ профилактики гриппа — это именно вакцинация.
Бесплатно будут прививать детей с 6 месяцев, учащиеся 1−11 классов, студентов, призывников, а также работников медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы. На вакцину за счёт федерального бюджета могут рассчитывать и беременные женщины, а также люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями: легких,