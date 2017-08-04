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11:53 (мск), источник: Вести - Воронеж

Врачи планируют осенью привить от гриппа более 900 тыс. жителей Воронежской области

Наиболее благоприятным периодом года для проведения прививок является период с сентября по ноябрь.

Источник: Вести - Воронеж

В 2017 году охватить предсезонной иммунизацией планируется не менее 934 тыс. человек. Из них — в рамках национального календаря профилактических прививок — 850 тыс. человек из групп риска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства настаивают, что наиболее эффективный способ профилактики гриппа — это именно вакцинация.

Бесплатно будут прививать детей с 6 месяцев, учащиеся 1−11 классов, студентов, призывников, а также работников медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы. На вакцину за счёт федерального бюджета могут рассчитывать и беременные женщины, а также люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями: легких, сердечно-сосудистыми, метаболическими нарушениями и ожирением. Остальные категории воронежцев должны быть привиты за счёт средств работодателей.

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