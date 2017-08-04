Адвокат Учителя попросил Чайку проверить законность заявлений против «Матильды»

Кроме того, Добрынин призывает «поручить при выявлении в ходе проверки заявлений, содержащих признаки заведомо ложного доноса о якобы совершении создателями фильма “Матильда” противоправных действий, принять меры по привлечению каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности за совершенное правонарушение».
Также юрист просит «принять меры прокурорского реагирования к лицам, возможно, организовавшим направление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации анонимных, фальсифицированных, содержащих заведомо ложные сведения и иных заранее “срежиссированных” обращений».
Накануне адвокат заявителей Оксана Михалкина сообщила, что сотни православных уже попросили Генпрокуратуру проверить создателей картины «Матильда» на оскорбление чувств верующих и обратиться в суд с требованием запретить показ ленты. По ее словам, пожаловаться на фильм хотят несколько десятков тысяч верующих.