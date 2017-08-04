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11:11 (мск), источник: Ведомости

Адвокат Учителя попросил Чайку проверить законность заявлений против «Матильды»

Представитель режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить на соответствие законодательству заявления против фильма «Матильда». Адвокат просит организовать проверку в связи с тем, что «осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц».

Источник: РИА "Новости"
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Кроме того, Добрынин призывает «поручить при выявлении в ходе проверки заявлений, содержащих признаки заведомо ложного доноса о якобы совершении создателями фильма “Матильда” противоправных действий, принять меры по привлечению каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности за совершенное правонарушение».

Также юрист просит «принять меры прокурорского реагирования к лицам, возможно, организовавшим направление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации анонимных, фальсифицированных, содержащих заведомо ложные сведения и иных заранее “срежиссированных” обращений».

Накануне адвокат заявителей Оксана Михалкина сообщила, что сотни православных уже попросили Генпрокуратуру проверить создателей картины «Матильда» на оскорбление чувств верующих и обратиться в суд с требованием запретить показ ленты. По ее словам, пожаловаться на фильм хотят несколько десятков тысяч верующих.

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