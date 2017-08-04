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11:23 (мск), источник: РБК

Охраняющих Трампа спецагентов выселили из Trump Tower в трейлер

Агентам Секретной службы США, охраняющим президента Дональда Трампа, пришлось освободить помещение в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. Поводом для их выселения стали разногласия по условиям аренды, пишет The Washington Post со ссылкой на двух знакомых с ситуацией людей.

Источник: AFP 2017

Представитель Секретной службы Аманда Миллер в ответ на запрос WP сообщила, что перевод агентов в трейлер станет «более экономически и логистически оправданным шагом», чем аренда другого офиса.

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Командный пост ​Секретной службы располагался на этаж ниже президентских апартаментов. Помещение использовалось, в частности, находящимися в резерве агентами. Однако в июле им пришлось перебраться в припаркованный у здания специально оборудованный трейлер. Поводом для этого стало отсутствие договоренности между администрацией США и владельцем здания — компанией Trump Organization по арендной ставке, говорят собеседники газеты.

После инаугурации в январе этого года Трамп не останавливался в своей нью-йоркской высотке. Его жена Мелания и сын Бэррон жили там несколько месяцев до переезда в Вашингтон в начале июня, указывает издание.

Агенты Секретной службы США обеспечивают безопасность Трампа с начала последних президентских праймериз, которые у Республиканской партии стартовали в феврале 2016 года. Согласно информации на сайте спецслужбы, ее сотрудники, в частности, занимаются охраной президента и вице-президента, членов их семей, бывших глав Белого дома, основных кандидатов на должности президента и вице-президента США, а также посещающих страну глав иностранных государств и их супругов.

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