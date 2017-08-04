Охраняющих Трампа спецагентов выселили из Trump Tower в трейлер
Агентам Секретной службы США, охраняющим президента Дональда Трампа, пришлось освободить помещение в небоскребе Trump Tower в
Агентам Секретной службы США, охраняющим президента Дональда Трампа, пришлось освободить помещение в небоскребе Trump Tower в
Представитель Секретной службы Аманда Миллер в ответ на запрос WP сообщила, что перевод агентов в трейлер станет «более экономически и логистически оправданным шагом», чем аренда другого офиса.
Командный пост Секретной службы располагался на этаж ниже президентских апартаментов. Помещение использовалось, в частности, находящимися в резерве агентами. Однако в июле им пришлось перебраться в припаркованный у здания специально оборудованный трейлер. Поводом для этого стало отсутствие договоренности между администрацией США и владельцем здания — компанией Trump Organization по арендной ставке, говорят собеседники газеты.
После инаугурации в январе этого года Трамп не останавливался в своей
Агенты Секретной службы США обеспечивают безопасность Трампа с начала последних президентских праймериз, которые у Республиканской партии стартовали в феврале 2016 года. Согласно информации на сайте спецслужбы, ее сотрудники, в частности, занимаются охраной президента и