Источник: Вести - Новосибирск

Подросток из Новосибирска добрался до Приморья на попутках, сейчас молодого человека с приятелем доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Молодые люди путешествовали в полувагоне грузового поезда. Приятели отправились во Владивосток в июне. До приморской столицы они добрались на попутках, а обратно уехать на машине не смогли. Юноши решили вернуться на грузовом поезде.

Сотрудники полиции отправили подростка в социально-реабилитационный центр.