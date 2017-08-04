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11:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Подросток из Новосибирска добрался до Приморья на попутках

17-летний подросток вместе с другом отправился в путешествие во Владивосток, заявили в пресс-службе УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Источник: Вести - Новосибирск

Подросток из Новосибирска добрался до Приморья на попутках, сейчас молодого человека с приятелем доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Молодые люди путешествовали в полувагоне грузового поезда. Приятели отправились во Владивосток в июне. До приморской столицы они добрались на попутках, а обратно уехать на машине не смогли. Юноши решили вернуться на грузовом поезде.

Сотрудники полиции отправили подростка в социально-реабилитационный центр.

«Информация о его местонахождении незамедлительно передана родителям в Новосибирск. Из социально-реабилитационного центра подросток будет передан непосредственно в руки родителей», — добавили в пресс-службе ведомства.

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