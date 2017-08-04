Подросток из Новосибирска добрался до Приморья на попутках
17-летний подросток вместе с другом отправился в путешествие во Владивосток, заявили в
17-летний подросток вместе с другом отправился в путешествие во Владивосток, заявили в
Подросток из Новосибирска добрался до Приморья на попутках, сейчас молодого человека с приятелем доставили в отдел полиции, сообщили в
Молодые люди путешествовали в полувагоне грузового поезда. Приятели отправились во Владивосток в июне. До приморской столицы они добрались на попутках, а обратно уехать на машине не смогли. Юноши решили вернуться на грузовом поезде.
Сотрудники полиции отправили подростка в
«Информация о его местонахождении незамедлительно передана родителям в Новосибирск. Из