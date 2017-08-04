Жители Перми увидят «кровавую» Луну
Часть спутника Земли погрузится в тень, а южный край приобретёт необычный цвет.
Часть спутника Земли погрузится в тень, а южный край приобретёт необычный цвет.
Жители Прикамья станут свидетелями редкого явления — половина Луны войдёт в тень Земли, а вторая окрасится в
Как рассказали в Пермском планетарии, частное затмение начнётся в 22.52. В это время южный край Луны войдёт в тень Земли. В 23.22 спутник нашей планеты погрузится тень на 24%. А её южный край, освещённый лучами Солнца, приобретёт
Помимо «красной Луны», можно будет увидеть и другие астрономические явления. 12 августа в максимальной фазе будет находиться один из самых ярких метеорных потоков — Персеиды. Своего пика — около 70 метеоров в час — поток достигнет в 23.35.
16 августа Альдебаран сблизится с Луной. И это можно будет увидеть даже днём.
Пермяки получат редкий шанс увидеть звезду Альдебаран (Глаз Тельца) при дневном свете. С 13.40 до 14.15 она пройдёт на расстоянии 1 угловой минуты от края Луны. Это сближение будет видно в телескопы и астрономические бинокли с 20-кратным и более увеличением.