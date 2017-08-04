Жители Перми увидят «кровавую» Луну

Жители Прикамья станут свидетелями редкого явления — половина Луны войдёт в тень Земли, а вторая окрасится в красно-бурый цвет.

Как рассказали в Пермском планетарии, частное затмение начнётся в 22.52. В это время южный край Луны войдёт в тень Земли. В 23.22 спутник нашей планеты погрузится тень на 24%. А её южный край, освещённый лучами Солнца, приобретёт буро-красный цвет. Из зоны тени Луна выйдет в 00.20.

Помимо «красной Луны», можно будет увидеть и другие астрономические явления. 12 августа в максимальной фазе будет находиться один из самых ярких метеорных потоков — Персеиды. Своего пика — около 70 метеоров в час — поток достигнет в 23.35.

16 августа Альдебаран сблизится с Луной. И это можно будет увидеть даже днём.