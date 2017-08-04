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12:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жители Перми увидят «кровавую» Луну

Часть спутника Земли погрузится в тень, а южный край приобретёт необычный цвет.

Жители Прикамья станут свидетелями редкого явления — половина Луны войдёт в тень Земли, а вторая окрасится в красно-бурый цвет.

Как рассказали в Пермском планетарии, частное затмение начнётся в 22.52. В это время южный край Луны войдёт в тень Земли. В 23.22 спутник нашей планеты погрузится тень на 24%. А её южный край, освещённый лучами Солнца, приобретёт буро-красный цвет. Из зоны тени Луна выйдет в 00.20.

Помимо «красной Луны», можно будет увидеть и другие астрономические явления. 12 августа в максимальной фазе будет находиться один из самых ярких метеорных потоков — Персеиды. Своего пика — около 70 метеоров в час — поток достигнет в 23.35.

16 августа Альдебаран сблизится с Луной. И это можно будет увидеть даже днём.

Пермяки получат редкий шанс увидеть звезду Альдебаран (Глаз Тельца) при дневном свете. С 13.40 до 14.15 она пройдёт на расстоянии 1 угловой минуты от края Луны. Это сближение будет видно в телескопы и астрономические бинокли с 20-кратным и более увеличением.

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