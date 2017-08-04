Первое сентября в Башкирии отменяется

Источник: Комсомольская правда

Сегодня родители школьников, а особенно первоклассников, бегают по магазинам, супермаркетам и торговым центрам в поисках формы, рюкзаков, тетрадей, ручек, бантиков для девочек и галстуков для мальчиков.

Как оказалось, к первому сентября торопиться не надо. В Башкирии его условно отменили. А все потому, что на первый день осени 2017 выпадает другой праздник — Курбан-байрам.