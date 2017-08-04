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12:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Первое сентября в Башкирии отменяется

Начало учебного года отодвинул национальный праздник Курбан-байрам.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня родители школьников, а особенно первоклассников, бегают по магазинам, супермаркетам и торговым центрам в поисках формы, рюкзаков, тетрадей, ручек, бантиков для девочек и галстуков для мальчиков.

Как оказалось, к первому сентября торопиться не надо. В Башкирии его условно отменили. А все потому, что на первый день осени 2017 выпадает другой праздник — Курбан-байрам.

— Этот день по распоряжению республиканского министерства труда и социальной защиты населения является нерабочим. В связи с этим школьные линейки в честь Дня знаний переносятся либо на 2, либо на 4 число, — уточнили в пресс-службе министерства образования региона. — Каждая школа будет решать это самостоятельно.

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