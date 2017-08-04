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4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси на выходных, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

Синоптик отметил, что на выходных ожидается теплая и комфортная погода, но без дождей не обойдется.

В субботу погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет западный 5−10 м/с. Температура ночью составит 12−18 градусов выше нуля, по югу — до плюс 20 градусов. Днем прогнозируется 22−28 градусов тепла, в отдельных районах по юго-востоку — до плюс 30 градусов.

В Минске 5 августа ожидается переменная облачность. Будет без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер прогнозируется западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит 15−17 градусов тепла, днем — 24−26 градусов выше нуля.

В воскресенье погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, днем преимущественно по западной половине страны скажется влияние малоактивных фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Ночью будет без осадков, утром и днем в отдельных районах страны, а по Брестской, Гродненской и Витебской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью возможен слабый туман. Температура ночью составит 11−17 градусов выше нуля, днем ожидается 20−27 градусов тепла, по юго-востоку воздух прогреется до плюс 30 градусов.

В столице в воскресенье прогнозируется переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, ночью и утром — слабый туман. Температура воздуха ночью составит 13−15 градусов выше нуля, днем ожидается 23−25 градусов тепла.

В понедельник погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, ночью по востоку страны сохранится влияние фронтального раздела. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем в крайних юго-восточных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура ночью составит 10−17 градусов выше нуля, по юго-востоку будет до плюс 19 градусов, днем ожидается 20−26 градусов тепла.