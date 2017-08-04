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11:43 (мск), источник: РИА Новости

Гигантская чайка сорвала прогноз погоды на канадском телеканале

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Гигантская чайка сорвала прогноз погоды на канадском телевидении, пишет Huffington Post.

Птица неожиданно появилась во время прямого эфира на фоне панорамного вида Ванкувера и практически «вытеснила» ведущую из кадра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вначале девушка попыталась игнорировать появление чайки, но потом рассмеялась.

«Это очень отвлекает», — заметила она.

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