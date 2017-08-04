Гигантская чайка сорвала прогноз погоды на канадском телеканале
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Гигантская чайка сорвала прогноз погоды на канадском телевидении, пишет Huffington Post.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Гигантская чайка сорвала прогноз погоды на канадском телевидении, пишет Huffington Post.
Птица неожиданно появилась во время прямого эфира на фоне панорамного вида Ванкувера и практически «вытеснила» ведущую из кадра.
Вначале девушка попыталась игнорировать появление чайки, но потом рассмеялась.
«Это очень отвлекает», — заметила она.