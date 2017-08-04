В Новосибирске август будет теплым и дождливым
Среднемесячная температура будет в пределах нормы.
Среднемесячная температура будет в пределах нормы.
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«На эти выходные погода будет меняться, не исключены локальные грозы. Незначительно спадёт жара до комфортных 23−28 градусов в воскресенье», — сообщила начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.
Значительно понизится температура
«Температура в первую и вторую декады августа в ночные часы будет около +12-+17 и +6 -+11 градусов соответственно, а днём — +27-+32 и +19-+24. В третью декаду будет холоднее: ночью +4 -+9 градусов, а местами возможны заморозки,» — добавила специалист.