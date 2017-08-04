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12:45 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске август будет теплым и дождливым

Среднемесячная температура будет в пределах нормы.

В пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской» рассказали, дали прогноз на последний летний месяц.

«На эти выходные погода будет меняться, не исключены локальные грозы. Незначительно спадёт жара до комфортных 23−28 градусов в воскресенье», — сообщила начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Более существенное понижение следует ожидать 7 августа по северо-западным районам Сибири, а 8 августа на большей части юго-западной части.

Значительно понизится температура из-за прохождения холодного атмосферного фронта с района северного Урала и Карского моря. Им будут предшествовать сильные дожди. Несмотря на это, в целом август прогнозируется выше нормы для южных районов и в пределах климатической нормы да северных.

«Температура в первую и вторую декады августа в ночные часы будет около +12-+17 и +6 -+11 градусов соответственно, а днём — +27-+32 и +19-+24. В третью декаду будет холоднее: ночью +4 -+9 градусов, а местами возможны заморозки,» — добавила специалист.

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