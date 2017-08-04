Фонд кино выделит деньги на два мультфильма воронежской студии Wizart Animation
Финансирование получат «Волки и овцы 2» и «Снежная королева 4».
Финансирование получат «Волки и овцы 2» и «Снежная королева 4».
Фонд кино утвердил список из 35 проектов кинокомпаний, не входящих в число лидеров российского кинопроизводства, которым в 2017 году будет оказана финансовая поддержка во вторник, 1 августа. Среди них два анимационных фильма воронежской студии Wizart Animation — «Волки и овцы 2» и «Снежная королева 4».
Проекты оценивали специалисты Сценарной рабочей группы и Экспертный совет Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов и презентаций. Попечительский совет утвердил только те инициативы, которые получили наивысшие оценки Экспертного совета.
Также появятся анимационные картины «Бела и Стрелка 3», «Большое путешествие», «Царевна и дракон: Тайна волшебного зеркала» и «Фиксики. Полный метр 2».
Фонд кино выделит средства и на разработку фильмов. В их числе «Цой» Алексея Учителя, «Гипноз» Валерия Тодорковского, «Большая земля» с Сергеем Безруковым в главной роли, «Герой» с Владимиром Машковым, «Жених 2» с Сергеем Светлаковым и другие картины.
Напомним, воронежские аниматоры рассказали, что работают над продолжением мультфильма «Волки и овцы», в январе 2017 года. Сценарий утверждён, персонажи придуманы. В мультфильме появятся новые герои — зайцы, полярные лисы, крокодилы, еноты.
Сюжет продолжения фантастичен не меньше первой части. После того как Серый, побывав в шкуре барана, снова стал собой, волки и овцы живут дружно. Но в деревню приходит новая напасть, против которой хищники и их добыча сражаются вместе. Во вторую ленту добавят юмора и эффектов. Экранная природа будет ещё натуралистичней, травинки даже просвечиваются под лучами анимационного солнца. А герои, хоть с копытами и шерстью, совсем как люди, потому что с них и срисованы.