Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Мама придумала необычный способ следить за дочкой-подростком
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
«Правит беспредел»: эксперт о разгуле бандитизма на Украине
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11:57 (мск), источник: Вести - Воронеж

Фонд кино выделит деньги на два мультфильма воронежской студии Wizart Animation

Финансирование получат «Волки и овцы 2» и «Снежная королева 4».

Фонд кино утвердил список из 35 проектов кинокомпаний, не входящих в число лидеров российского кинопроизводства, которым в 2017 году будет оказана финансовая поддержка во вторник, 1 августа. Среди них два анимационных фильма воронежской студии Wizart Animation — «Волки и овцы 2» и «Снежная королева 4».

Проекты оценивали специалисты Сценарной рабочей группы и Экспертный совет Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов и презентаций. Попечительский совет утвердил только те инициативы, которые получили наивысшие оценки Экспертного совета.

Также появятся анимационные картины «Бела и Стрелка 3», «Большое путешествие», «Царевна и дракон: Тайна волшебного зеркала» и «Фиксики. Полный метр 2».

Фонд кино выделит средства и на разработку фильмов. В их числе «Цой» Алексея Учителя, «Гипноз» Валерия Тодорковского, «Большая земля» с Сергеем Безруковым в главной роли, «Герой» с Владимиром Машковым, «Жених 2» с Сергеем Светлаковым и другие картины.

Напомним, воронежские аниматоры рассказали, что работают над продолжением мультфильма «Волки и овцы», в январе 2017 года. Сценарий утверждён, персонажи придуманы. В мультфильме появятся новые герои — зайцы, полярные лисы, крокодилы, еноты.

Сюжет продолжения фантастичен не меньше первой части. После того как Серый, побывав в шкуре барана, снова стал собой, волки и овцы живут дружно. Но в деревню приходит новая напасть, против которой хищники и их добыча сражаются вместе. Во вторую ленту добавят юмора и эффектов. Экранная природа будет ещё натуралистичней, травинки даже просвечиваются под лучами анимационного солнца. А герои, хоть с копытами и шерстью, совсем как люди, потому что с них и срисованы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Смертельная прогулка: в Абхазии разбился самолет с россиянами
Свадьба внука Пугачевой: Пресняков женился на соседке по даче
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер из «Гарри Поттера» Роберт Харди скончался на 92-м году жизни
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь