Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
На Украине появилась бандитская столица – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
12:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасатели предупредили о сильной жаре в Воронежской области 4 и 5 августа

Сотрудники ГУ МЧС со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили жителей региона о сильной жаре во второй половине дня в пятницу, 4 августа, и днем следующего дня. Столбик термометра может подняться до +37 градусов.

Источник: РИА "Воронеж"

Спасатели посоветовали не выходить на улицу во время жары, чаще пить воду (но не сладкие напитки и алкоголь), принимать прохладный душ и обтираться мокрым полотенцем, избегать интенсивных физических нагрузок. Если все же пришлось выйти из дома, лучше надеть легкую свободную одежду из натуральной ткани, широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки.

В доме следует поддерживать прохладу, закрывать окна и ставни, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Включая кондиционер, нужно закрыть окна и двери. Электрический вентилятор может принести облегчение в жару, но при температуре воздуха выше +35 градусов может не спасти от теплового удара. Пережить сильную жару помогут холодные компрессы и ванночки для ног. В прохладных помещениях — например, общественных зданиях, оборудованных кондиционером — стоит проводить по два-три часа в день. Почувствовав головокружение, слабость, головную боль или мышечные спазмы, нужно немедленно перейти в прохладное помещение и выпить воды или фруктового сока. Если симптомы не проходят, лучше обратиться к врачу.

Спасатели напомнили, что в жару повышается вероятность происшествий на воде, аварий (из-за того, что внимание водителей ослабевает), ландшафтных пожаров. В случае ЧП звонки круглосуточно принимаются по телефонам 101, 112 и 277−99−00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+24°
ясно
761 мм рт. ст.
повышенное
83 %
очень высокая
4 м/с
слабый ветер
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер из «Гарри Поттера» Роберт Харди скончался на 92-м году жизни
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В Москве пустуют арендные квартиры
Стало известно, кто займется реновацией в Москве
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь