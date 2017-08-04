Спасатели предупредили о сильной жаре в Воронежской области 4 и 5 августа

Спасатели посоветовали не выходить на улицу во время жары, чаще пить воду (но не сладкие напитки и алкоголь), принимать прохладный душ и обтираться мокрым полотенцем, избегать интенсивных физических нагрузок. Если все же пришлось выйти из дома, лучше надеть легкую свободную одежду из натуральной ткани, широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки.

В доме следует поддерживать прохладу, закрывать окна и ставни, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Включая кондиционер, нужно закрыть окна и двери. Электрический вентилятор может принести облегчение в жару, но при температуре воздуха выше +35 градусов может не спасти от теплового удара. Пережить сильную жару помогут холодные компрессы и ванночки для ног. В прохладных помещениях — например, общественных зданиях, оборудованных кондиционером — стоит проводить по два-три часа в день. Почувствовав головокружение, слабость, головную боль или мышечные спазмы, нужно немедленно перейти в прохладное помещение и выпить воды или фруктового сока. Если симптомы не проходят, лучше обратиться к врачу.