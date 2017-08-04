Триумфальную арку планируют доделать ко второму сентября

Источник: Pro Город Самара

В этом году Новокуйбышевску исполнилось 65 лет. Активно ведутся работы по благоустройству города. До 2 сентября планируется завершить работы по одному из масштабных проектов — Триумфальной арке на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Победы, сообщает пресс-служба администрации.

Общая высота арки составляет 15 метров, а площадь занимаемой конструкции занимает 12,2 м, ширина торца арки — 2,3 м. Сейчас приступили к облицовке фасада арки. До 10 августа подготовительные работы планируется завершить. После этого будут установлены барельефы, которые изготавливает местная кузнечная артель «Вакула». В изготовлении барельефов новокуйбышевцам помогают специалисты из Перми и Ульяновска.