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12:15 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Музыкальный фестиваль «Пересечение» состоится в Александровском саду

На фестивале выступят нижегородские исполнители в жанрах этническая музыка, фолк-рок, современный джаз и многие другие.

Музыкальный фестиваль «Пересечение» состоится в Александровском саду в Нижнем Новгороде 4 августа, сообщает городская администрация.

В 19.00 на летней сцене Александровского сада стартует музыкальный праздник, на котором выступят нижегородские исполнители в музыкальных жанрах этническая музыка, фолк-рок, современный джаз и многие другие.

После выступлений зрители смогут познакомиться и пообщаться с музыкантами. Также фестиваль продолжится 9 и 11 августа.

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