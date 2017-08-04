Музыкальный фестиваль «Пересечение» состоится в Александровском саду
На фестивале выступят нижегородские исполнители в жанрах этническая музыка,
На фестивале выступят нижегородские исполнители в жанрах этническая музыка,
Музыкальный фестиваль «Пересечение» состоится в Александровском саду в Нижнем Новгороде 4 августа, сообщает городская администрация.
В 19.00 на летней сцене Александровского сада стартует музыкальный праздник, на котором выступят нижегородские исполнители в музыкальных жанрах этническая музыка,
После выступлений зрители смогут познакомиться и пообщаться с музыкантами. Также фестиваль продолжится 9 и 11 августа.