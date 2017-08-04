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12:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Пес и кот сдали судебным приставам своего хозяина-должника

Судебные приставы Баганского района Новосибирской области дважды задерживали должника при помощи его кошки и собаки. Первый раз его сдал пес по кличке Боцман, а второй раз кошка. Мужчине, сумма долга которого составляет около 400 тысяч рублей, может грозить до года лишения свободы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина 1980 года рождения задолжал около 400 тысяч рублей в виде алиментов на ребенка. Он жил в частном доме с женщиной, был безработным, на его банковских счетах не было денег. Первый раз приставы приехали к нему в январе 2017 года. Он спрятался в бане, но его пес по кличке Боцман начал «проявлять активность» возле ее двери, и сотрудники УФССП нашли должника. Суд назначил ему 80 часов обязательных работ.

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После этого должник перечислил матери ребенка всего 23 тысячи рублей, и перестал совершать выплаты. В июле судебные приставы вновь приехали к нему — уже по уголовному делу о «неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей». На этот раз мужчина спрятался в сундуке на чердаке. Приставы обратили внимание на кошку, которая «внимательно смотрела» на него. «Именно в нем, среди солений и старых вещей обнаружился гражданин», — отметили приставы.

Мужчину доставили в суд, где ознакомили с обвинительным актом. Если должника признают виновным, то ему может грозить до года лишения свободы.

В январе Минюст разработал законопроект, предусматривающий возможность взыскания единственного жилья должника. В ведомстве отметили, что эта мера коснется только тех, чьи жилищные условия «явно превышают» потребности.

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