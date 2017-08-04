Экологически чистые автобусы вышли на дороги Хабаровска

Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.

Новые автобусы на газомоторном топливе поступили в Хабаровск. Шесть машин производства Нефтекамского завода «Нефаз» будут работать на маршруте номер 8, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Максимально каждый из автобусов может взять на борт 105 человек, 25 из них смогут разместиться на комфортных сиденьях. В салоне установлена качественная вентиляционная система, видеокамеры, электронный автоинформатор. Машина оснащена низкопольной площадкой для удобства людей с ограниченными возможностями. По федеральной программе при закупке новых автобусов отечественного производства на газомоторном топливе перевозчику Виталию Артамонову была предоставлена скидка.

По словам начальника управления транспорта администрации города Сергея Суковатого, это первые новые автобусы отечественного производства на газомоторном топливе, которые выйдут на линию. Предыдущие двадцать машин, которые работают на хабаровских маршрутах, закуплены на вторичном рынке в Корее.

— Отрадно, что сейчас бизнес вкладывает деньги и покупает новые автобусы. Транспорт — это лицо города, мы будем делать все, чтобы людям было комфортно и удобно. Шесть автобусов уже пришли, завтра они выйдут на маршрут. Один еще находится в пути. Мы в свою очередь также планируем обновить парк муниципального транспорта. В 2013 году администрация города покупала новые автобусы, но на дизельном топливе. В нынешнем году за счет бюджетных средств будут закуплены восемь новых машин. В августе планируется провести конкурс на закупку оборудования, — заявил Сергей Суковатый.

Также за счет городского бюджета в следующем году планируется закупить около тридцати отечественных автобусов на газомоторном топливе и семь трамваев по программе лизинга. На это выделено более ста миллионов рублей.

— Есть небольшие проблемы со снабжением газомоторным топливом, -рассказал Сергей Суковатый. — Пока мало заправок, согласно постановлению правительства РФ обязанность по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций возложено на организацию «ГАЗПРОМ-газомоторное топливо. Но они пока только пытаются построить заправку в районе Ореховой сопки. Мы проявили инициативу, по поручению мэра будут выставлены на аукцион две площадки — в районе улицы Панфиловцев и в районе улицы Карла Маркса. На следующий год мы ожидаем их готовность.