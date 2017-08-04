Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуме поставили жесткое условие Поклонской из-за её поведения
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Мама придумала необычный способ следить за дочкой-подростком
Наследников имущества защитит новый закон
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Экс-жена Цыганова с семью детьми берётся за любую работу - СМИ
На Украине появилась бандитская столица – СМИ
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
Война продлится недолго — Нацгвардия о Донбассе
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
15:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

Благоустройство ЦПКиО сняли в Волгограде с помощью квадрокоптера

Ход благоустройства Центрального парка культуры и отдыха сняли в Волгограде с высоты птичьего полета.

Источник: Аргументы и факты

На видео кроме парка также попали «Волгоград Арена» и Волга. В настоящее время на территории ЦПКиО выполнена планировка главной пешеходной дорожки, установлено ограждение вдоль откоса, организовано освещение и видеонаблюдение.

Кроме того, восстанавливается поливочная система, расчищается прилегающая к пешеходной дороге территория.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что в 2017 году в парке будет установлено колесо обозрения высотой 50 метров с кабинками, в которых будут установлены кондиционеры. Сам ЦПКиО полностью будет реконструирован к 2020 году. Добавим, что общий объем инвестиций составит более миллиарда рублей. Парк отдали в концессию почти на 40 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
После бала. Как «медальный скандал» в Адыгее изменил жизнь его участниц
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Спасатели подняли треть горняков из шахты «Мир» в Якутии
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
ЕС рассмотрит расширение санкций против РФ из-за Siemens
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
Путин два часа гонялся за щуками и прокатился на «Пиранье»
Спорт
ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
В России упразднили понятие «дача»
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь