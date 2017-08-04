Благоустройство ЦПКиО сняли в Волгограде с помощью квадрокоптера

На видео кроме парка также попали «Волгоград Арена» и Волга. В настоящее время на территории ЦПКиО выполнена планировка главной пешеходной дорожки, установлено ограждение вдоль откоса, организовано освещение и видеонаблюдение.

Напомним, что в 2017 году в парке будет установлено колесо обозрения высотой 50 метров с кабинками, в которых будут установлены кондиционеры. Сам ЦПКиО полностью будет реконструирован к 2020 году. Добавим, что общий объем инвестиций составит более миллиарда рублей. Парк отдали в концессию почти на 40 лет.