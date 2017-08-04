В Острогожске открылись Армейские Международные игры-2017

Источник: РИА "Воронеж"

Церемония открытия Армейских Международных игр (АрМИ)-2017 прошла на территории войсковой части 20155 в четверг, 3 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил командир войсковой части Сергей Приймак.

В торжественной церемонии принял участие заместитель Министра обороны РФ, генерал армии, Герой России Виталий Булгаков. Соревнования водительского мастерства пройдут на территории воинской части. В играх примут участие военные водители из Венесуэлы Казахстана, Египта и отечественная сборная команда.

— Состязания мастеров автобронетанковой техники — это часть масштабных соревнований в рамках Армейских Международных игр, которые проходят на территории Российской Федерации и за рубежом. Конкурс покажет мастерство отдельных специалистов и целых подразделений. Все участники смогут получить дополнительный опыт и продемонстрировать свое мастерство. Все команды в боевой готовности и решительно настроены на победу, — отметил Виталий Булгаков.

Перед началом соревнований прошли показательные выступления водителей автомобильной базы № 147 Министерства обороны. Тяжелой военной техникой управляли даже девушки — старший инструктор по работе с личным составом Анастасия Серегина и диспетчер диспетчерского пункта системы ГЛОНАС аппарата центрального Ирина Балыкина.

— У меня стаж вождения более 19 лет. На службе вожу грузовые автомобили. Ирина водит кроме многих военных машин еще и танк Т-80. Для нас армия — жизненное пространство, — поделилась с корреспондентом РИА «Воронеж» Анастасия Серегина.

В показательных выступлениях также поучаствовали парашютисты Воронежского аэроклуба. Они парили в воздухе с флагом России и знаменем ДОСААФ. Духовой оркестр войсковой части 20155 под руководством дирижера Бориса Палкина исполнили народные и эстрадные мелодии. Также прошли индивидуальные гонки по маршруту с препятствиями протяженностью 800 м. Состязались капитаны команд. Командные соревнования и завершение игр пройдут в пятницу, 4 августа.

Справка РИА «Воронеж»