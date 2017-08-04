Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
«Украина боится правдивой информации»: ЛНР о глушении каналов РФ
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
«Правит беспредел»: эксперт о разгуле бандитизма на Украине
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
12:08 (мск), источник: Pro Город Самара

ГИБДД Самары провела рейд против дорожных попрошаек

Сотрудники провели профбеседу с нарушителем ПДД.

3 августа сотрудниками Госавтоинспекции Самары был проведен рейд, направленный на борьбу с особыми нарушителями правил дорожного движения. Едва ли не каждый сталкивался с ситуацией, когда во время остановки на светофоре, между рядами автомобилей двигался человек на коляске и просил у пассажиров деньги. По словам инспекторов, это ставит под угрозу не только транспортные средства, но и создает дополнительные заторы движения, а также угрожает здоровью самого просящего.

Правоохранители признают, что проблема важная, поэтому работают с обращениями граждан и пресекают подобные правонарушения.

Командир 5-й роты полка ДПС Сергей Зайцев:

— Случаи, когда люди просят денег на дороге не единичны. В разных местах города мы можем наблюдать подобную ситуацию. Это, во-первых, нарушение правил дорожного движения, во-вторых, создают помеху автомобилистам. Наряды ДПС реагируют на сигналы горожан, пресекают противоправное поведение таких граждан. Проводится профбеседы, выписываются штрафы. Наказание за подобное нарушение — это предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Госавтоинспекция Самары обращается к автомобилистам и просит их не вступать в контакт с данными гражданами и не поощрять их деньгами.

Сергей, правонарушитель:

— Я понимаю, что это все небезопасно, но жить как-то надо. У меня не оформлена инвалидность… Так получилось. Сейчас собираю документы, чтобы подать их в социальные службы. Много денег все равно не получается собрать, но хватает на то, чтобы покушать. Иногда даже на то, чтобы одеться. Я катаюсь по дороге недолго: часа два-три. Езжу я аккуратно, поэтому никогда никаких аварийных ситуаций не случалось. Больше этим заниматься не планирую.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Самаре за взятку задержали директора гимназии № 1
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер из «Гарри Поттера» Роберт Харди скончался на 92-м году жизни
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В Москве пустуют арендные квартиры
Стало известно, кто займется реновацией в Москве
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь