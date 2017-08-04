ГИБДД Самары провела рейд против дорожных попрошаек
Сотрудники провели профбеседу с нарушителем ПДД.
Сотрудники провели профбеседу с нарушителем ПДД.
3 августа сотрудниками Госавтоинспекции Самары был проведен рейд, направленный на борьбу с особыми нарушителями правил дорожного движения. Едва ли не каждый сталкивался с ситуацией, когда во время остановки на светофоре, между рядами автомобилей двигался человек на коляске и просил у пассажиров деньги. По словам инспекторов, это ставит под угрозу не только транспортные средства, но и создает дополнительные заторы движения, а также угрожает здоровью самого просящего.
Правоохранители признают, что проблема важная, поэтому работают с обращениями граждан и пресекают подобные правонарушения.
Командир 5-й роты полка ДПС Сергей Зайцев:
— Случаи, когда люди просят денег на дороге не единичны. В разных местах города мы можем наблюдать подобную ситуацию. Это,
Сергей, правонарушитель:
— Я понимаю, что это все небезопасно, но жить