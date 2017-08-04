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12:18 (мск), источник: НТА-Приволжье

Еще один очаг заражения африканской чумой свиней обнаружен в Вачском районе Нижегородской области

Специалисты проводят дезинфекцию и другие мероприятия, чтобы не допустить распространения опасной для животных болезни.

Источник: НТА-Приволжье

Еще один очаг заражения африканской чумой свиней (АЧС) обнаружен в Вачском районе Нижегородской области.

Как сообщает комитет госветнадзора Нижегородской области, случай смерти свиньи от АЧС зафиксирован на частном подворье.

Согласно информации, очаг распространения чумы свиней локализован в деревне Поповка Вачского района. Там 3 августа был зарегистрирован случай гибели свиньи от этой болезни, а контактировавшие с ней животные также оказались заражены.

Сейчас в деревне работает областной противоэпизоотический отряд специалисты которого проводят дезинфекцию и другие мероприятия, чтобы не допустить распространения опасной для животных болезни.

В связи с угрозой распространения заболевания Госветнадзор рекомендует владельцам свиней не выгуливать их, не кормить пищевыми отходами и приобретать только сертифицированные корма. Кроме того, ветеринары просят жителей Нижегородской области воздержаться от посещения лесов в Вачском районе и прилегающих территориях, чтобы не разнести болезнь в другие населенные пункты и районы.

Как сообщалось ранее, в июле очаг африканской чумы свиней был ликвидирован в поселке Мулино Нижегородской области.

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