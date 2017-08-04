Лунное затмение увидят казахстанцы 7 августа

Источник: Tengrinews

«У нас это будет видно по всему Казахстану в очень удобное время, потому что максимальная фаза приходится на 00.20. То есть Луна будет, практически, кульминировать в южной части неба не очень высоко над горизонтом, но достаточно хорошо ее будет видно. Затмение будет частным — где-то примерно четверть, 0,25 лунного диаметра будет закрыто тенью. (…) Поскольку только кусочек луны будет закрыт тенью, только в телескоп можно будет красноватый оттенок увидеть. По контрасту с остальной частью луны этот участок тени будет казаться почти черным», — отметил он.

«В любом случае это интересно, конечно, потому, что это редкое явление. Оно два-три раза в год бывает. Но все же это менее красивее, чем полное затмение. Затмение пройдет по астанинскому времени с 23.20 по 01.10», — добавил профессор.

Профессор Виктор Тейфель рассказал, как лучше наблюдать за лунным затмением.