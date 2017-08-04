Московский кинотеатр «35мм» затопило после пожара

«После возгорания и задымления нас строители сверху еще и затопили. В здании, которое мы арендуем, ведутся строительные работы, прямо над нами. У нас до сих пор капает вода. Они нас затапливают периодически. Из-за этого пришли в негодность мебель, частично оборудование и стены. Поэтому мы не сможем в ближайшее время открыться, потому что у нас очень сильные убытки», — пояснила она.