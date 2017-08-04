Московский кинотеатр «35мм» затопило после пожара
Кинотеатр «35мм» не сможет возобновить работу в ближайшее время
Кинотеатр «35мм» не сможет возобновить работу в ближайшее время
«После возгорания и задымления нас строители сверху еще и затопили. В здании, которое мы арендуем, ведутся строительные работы, прямо над нами. У нас до сих пор капает вода. Они нас затапливают периодически.
По словам Мухьяновой, кинотеатр вручил строительной компании претензии, и если не получится решить вопрос в досудебном порядке, то придется обратиться в суд.
1 августа мы вручили претензию строительной компании, ее мы готовили еще до пожара, но не успели вручить раньше. И вторую претензию по задымлению и возгоранию. Ждем реакции. Если не получится решить досудебно, значит, будем подавать в суд.
Пожар в здании кинотеатра «35 мм» произошел 28 июля 2017 г. В результате происшествия пострадали экран, оборудование в зале, кресла. По словам И. Мухьяновой, на возобновление работы кинотеатра должно было понадобиться не менее недели.