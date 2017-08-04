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12:20 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Московский кинотеатр «35мм» затопило после пожара

Кинотеатр «35мм» не сможет возобновить работу в ближайшее время из-за убытков, возникших вследствие пожара и затопления, сообщила Агентству городских новостей «Москва» директор кинотеатра Ирина Мухьянова.

«После возгорания и задымления нас строители сверху еще и затопили. В здании, которое мы арендуем, ведутся строительные работы, прямо над нами. У нас до сих пор капает вода. Они нас затапливают периодически. Из-за этого пришли в негодность мебель, частично оборудование и стены. Поэтому мы не сможем в ближайшее время открыться, потому что у нас очень сильные убытки», — пояснила она.

По словам Мухьяновой, кинотеатр вручил строительной компании претензии, и если не получится решить вопрос в досудебном порядке, то придется обратиться в суд.

1 августа мы вручили претензию строительной компании, ее мы готовили еще до пожара, но не успели вручить раньше. И вторую претензию по задымлению и возгоранию. Ждем реакции. Если не получится решить досудебно, значит, будем подавать в суд.
Ирина Мухьянова
Директор кинотеатра

Пожар в здании кинотеатра «35 мм» произошел 28 июля 2017 г. В результате происшествия пострадали экран, оборудование в зале, кресла. По словам И. Мухьяновой, на возобновление работы кинотеатра должно было понадобиться не менее недели.

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