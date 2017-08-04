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12:23 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев предупредили о сильной жаре

В выходные дни температура воздуха достигнет отметки 33−35 °С.

Источник: AP 2017

В выходные дни в Красноярск придет жара и грозы. Об этом горожан предупредили в главном управлении по гражданской обороне, ЧС и ПБ администрации города.

По данным Среднесибирского УГМС, 5 и 6 августа по востоку центральных и в южных районах Красноярского края ожидается сильная жара, температура воздуха днем местами достигнет отметки 33−35 °С. В субботу в светлое время суток в центральных районах региона ожидаются грозы.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют жителям краевого центра избегать перегрева организма, а при грозе ограничить выход из зданий, закрыть окна и держаться подальше от электропроводки и антенн.

«Также следует отключить электроприборы, не касаться металлических предметов. При сильном ветре на улице обходить рекламные щиты и другие лёгкие конструкции, строящиеся здания, деревья, не парковать вблизи них автомобили. Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан. Убедитесь, что во время непогоды они находятся в безопасном месте», — добавили в пресс-службе.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска: 112.

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