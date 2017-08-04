О Казанском Кремле написали в британской онлайн-газете
(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Казанский Кремль вошел в десятку замков России которые обязательно нужно посетить. Об этом сообщает британская
(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Казанский Кремль вошел в десятку замков России которые обязательно нужно посетить. Об этом сообщает британская
«Россия является домом для одних из самых красивых построенных замков. Эти шедевры архитектуры представлены с прекрасной стороны», — сообщается в статье.
Казанский Кремль был построен на руинах древнего замка казанских ханов, в 2000 году он был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Замок содержит множество старинных зданий, многие из которых относятся к XVI веку.
Казанский Кремль оказался на восьмом месте, его опередил Московский собрат, который занял седьмое место. Первое место досталось Михайловскому замку в