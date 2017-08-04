О Казанском Кремле написали в британской онлайн-газете

«Россия является домом для одних из самых красивых построенных замков. Эти шедевры архитектуры представлены с прекрасной стороны», — сообщается в статье.

Казанский Кремль был построен на руинах древнего замка казанских ханов, в 2000 году он был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Замок содержит множество старинных зданий, многие из которых относятся к XVI веку.