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15:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

О Казанском Кремле написали в британской онлайн-газете

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Казанский Кремль вошел в десятку замков России которые обязательно нужно посетить. Об этом сообщает британская онлайн-газета herategedaily.com.

«Россия является домом для одних из самых красивых построенных замков. Эти шедевры архитектуры представлены с прекрасной стороны», — сообщается в статье.

Казанский Кремль был построен на руинах древнего замка казанских ханов, в 2000 году он был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Замок содержит множество старинных зданий, многие из которых относятся к XVI веку.

Казанский Кремль оказался на восьмом месте, его опередил Московский собрат, который занял седьмое место. Первое место досталось Михайловскому замку в Санкт-Петербурге.

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