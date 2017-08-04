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12:13 (мск), источник: РИА Крым

Осенью в Крым приедут туристы из Германии и Норвегии — Гемпель

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости (Крым). Осенью Крым посетят делегации туристов из Норвегии и Германии. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма, заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель.

Источник: РИА "Новости"

«Недавно мы сделали согласование. В октябре приезжает группа из Норвегии, в конце сентября — из Германии», — сказал он, добавив, что туристы приедут на полуостров в рамках проекта «Народная дипломатия».

Вместе с тем Гемпель отметил, что с каждым новым визитом немецких делегаций в Крым «качественный состав народных дипломатов становится все выше и выше». «Это и политики, и общественные деятели, и спортсмены, и политологи. Поэтому, я думаю, мы делаем правильную и нужную работу для двух стран — России и Германии», — подчеркнул он.

Общественник также напомнил, что основной целью проекта «Народная дипломатия» является прорыв информационной блокады. «И, конечно же, заключение договоров о дружбе и сотрудничестве, в том числе в сфере культуры и бизнеса», — добавил он, отметив, что за последнее время в рамках этого проекта Крым посетили около 180 делегатов из Германии.

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