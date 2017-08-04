Осенью в Крым приедут туристы из Германии и Норвегии — Гемпель
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости (Крым). Осенью Крым посетят делегации туристов из Норвегии и Германии. Об этом на
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости (Крым). Осенью Крым посетят делегации туристов из Норвегии и Германии. Об этом на
«Недавно мы сделали согласование. В октябре приезжает группа из Норвегии, в конце сентября — из Германии», — сказал он, добавив, что туристы приедут на полуостров в рамках проекта «Народная дипломатия».
Вместе с тем Гемпель отметил, что с каждым новым визитом немецких делегаций в Крым «качественный состав народных дипломатов становится все выше и выше». «Это и политики, и общественные деятели, и спортсмены, и политологи. Поэтому, я думаю, мы делаем правильную и нужную работу для двух стран — России и Германии», — подчеркнул он.
Общественник также напомнил, что основной целью проекта «Народная дипломатия» является прорыв информационной блокады. «И, конечно же, заключение договоров о дружбе и сотрудничестве, в том числе в сфере культуры и бизнеса», — добавил он, отметив, что за последнее время в рамках этого проекта Крым посетили около 180 делегатов из Германии.