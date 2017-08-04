Осенью в Крым приедут туристы из Германии и Норвегии — Гемпель

Источник: РИА "Новости"

«Недавно мы сделали согласование. В октябре приезжает группа из Норвегии, в конце сентября — из Германии», — сказал он, добавив, что туристы приедут на полуостров в рамках проекта «Народная дипломатия».

Вместе с тем Гемпель отметил, что с каждым новым визитом немецких делегаций в Крым «качественный состав народных дипломатов становится все выше и выше». «Это и политики, и общественные деятели, и спортсмены, и политологи. Поэтому, я думаю, мы делаем правильную и нужную работу для двух стран — России и Германии», — подчеркнул он.