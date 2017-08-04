Самый высокий конкурс на бюджетное место среди вузов Иркутской области оказался в БГУ

Здесь наибольший конкурс был на следующие направления бакалавриата: управление персоналом, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности. Об этом 4 августа 2017 года сообщает пресс-служба Законодательного собрания, ссылаясь на результаты первого этапа вступительной кампании нынешнего года.

Больше всего заявлений от абитуриентов — более 19,5 тыс. — поступило в Иркутский государственный университет, общий конкурс составил восемь человек на место. Как отметили в приёмной комиссии вуза, неизменно популярными остаются такие специальности, как экономика, торговое дело, менеджмент и юриспруденция. Около 12 тыс. заявлений на обучение поступило в главную кузницу технических кадров — Иркутский национальный исследовательский технический университет, где, согласно выбору молодых людей, популярными являются специальности в сфере энергетики, строительства, архитектуры и информационной безопасности. По словам представителей приемной комиссии вуза, в этом году выросло число поступающих по направлениям «Самолетостроение» и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», что может быть связано с начавшимся на ПАО «Корпорация «Иркут» производством пассажирского лайнера МС-21 и созданием новых рабочих мест. Было также отмечено, что востребованными остаются специалисты в сфере недропользования, горного дела и нефтегазохимии, так как традиционно заявок от работодателей значительно больше числа выпускников в данных сферах.

Во время первого этапа в вузах занято около 80% бюджетных мест. Второй этап завершится 8 августа.