В сквере Чуковского в Ростове появится футбольное поле и детская площадка

В сквере им. Чуковского в Ростове-на-Дону будет построен спортивный комплекс с футбольным полем, детским игровым комплексом, в том числе и для детей с ограниченными возможностями. Об этом стало известно в ходе круглого стола, который прошел накануне в администрации Октябрьского района города.