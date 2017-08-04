В сквере Чуковского в Ростове появится футбольное поле и детская площадка
В сквере им. Чуковского в
В сквере им. Чуковского в
Инвестором и инициатором реализации проекта является благотворительный фонд помощи детям «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой.
Планируется, что комплекс будет доступен для всех желающих ежедневно с 6 до 22 часов. Работы по обустройству новой зоны отдыха будут выполнены в течение нескольких месяцев. Также в сквере Чуковского будет обустроена и прилегающая территория: появятся новые дорожки, лавочки и фонари.