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15:20 (мск), источник: Деловое сообщество

В сквере Чуковского в Ростове появится футбольное поле и детская площадка

В сквере им. Чуковского в Ростове-на-Дону будет построен спортивный комплекс с футбольным полем, детским игровым комплексом, в том числе и для детей с ограниченными возможностями. Об этом стало известно в ходе круглого стола, который прошел накануне в администрации Октябрьского района города.

Инвестором и инициатором реализации проекта является благотворительный фонд помощи детям «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой.

Планируется, что комплекс будет доступен для всех желающих ежедневно с 6 до 22 часов. Работы по обустройству новой зоны отдыха будут выполнены в течение нескольких месяцев. Также в сквере Чуковского будет обустроена и прилегающая территория: появятся новые дорожки, лавочки и фонари.

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