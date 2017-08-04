Гид «Фонтанки»: Где в Петербурге загадать желание

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Памятник Дворнику

Внешность питерского дворника не имеет своего конкретного прототипа. Но скульптор, Ян Нейман, сделал акцент на 19 веке. В то время эта профессия была весьма почётна, поскольку дворники не только следили за порядком на вверенной им территории, но и охраняли дом и помогали городовым. Более того, работники этой сферы даже находились в подчинении Министерства внутренних дел.

Открытие монумента прошло в 2007 году. Место установки памятника не случайно: рядом находится Жилищный комитет Санкт-Петербурга.

Фонтан «Шар» на Малой Садовой

Сооружение, появившееся здесь в 2000-м году, представляет собой мраморный шар весом в 739 килограммов, который свободно вращается в струях воды: выталкивающая сила воды поддерживает шар, позволяя крутить его буквально одним прикосновением пальца — волшебное ощущение! За шаром расположены 12 плоских гранитных ступеней с цифрами из бронзы: фонтан изначально задумывался как часы, но эту функцию по разным причинам не смогли реализовать.

Загадка фонтана заключается в том, что это — точная копия того фонтанного сооружения, который был в Петергофе еще во времена правления Екатерины II. Только шар был сделан из меди и весил он всего 200 кг. Автор уникального сооружения ни кто иной, как Михайло Ломоносов. При Александре I фонтан убрали, по той причине, что он напоминал царю масонский знак.

Памятник петербургскому фотографу

Открытие памятника состоялось 25 января 2001 года. 2,5 метровая бронзовая фигура фотографа ежедневно «ловит» в объектив сотни туристов и горожан. Компанию ему составляет английский бульдог, пристроившийся в ногах фотографа. Авторами проекта выступили архитектор Лариса Домрачева и скульптор Борис Петров. По их замыслу статуя является олицетворением собирательного образа петербургских фотографов конца XIX — начала XX века.

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Малая Садовая была выбрана неслучайно местом расположения скульптуры: именно на этой улице, в доме № 3 в первые три десятилетия XX века располагалось знаменитое фотоателье классика фотоискусства Карла Буллы. Видимо, поэтому многие петербуржцы стали называть Петербургского Фотографа именем отца российского фоторепортажа.

Кот Елисей и Кошка Василиса

Есть версия, что две фигурки друг напротив друга на Малой Садовой — это памятник ярославским кошкам.

Грозной опасностью для изможденных блокадников стали несметные полчища крыс, которые нападали на полуживых людей. Городские крысы, привыкшие питаться человеческими отходами, потеряли основной источник питания, так как люди не могли позволить себе выбросить даже крошку хлеба. В поисках пищи голодные животные нападали на полуживых людей.

Согласно легенде, вскоре после прорыва блокады в Ленинград был направлен стратегический груз — 4 вагона дымчатых кошек из Ярославской области (дымчатые кошки считались лучшими крысоловами). Очевидцы рассказывали, что кошек расхватывали моментально, за ними выстраивались очереди. В январе 1944 года котенок в Ленинграде стоил 500 рублей, при том, что килограмм хлеба тогда продавался с рук за 50 рублей.

<div id="vk_post_-43420055_2228"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-43420055_2228", -43420055, 2228, '5ST8T5sX_kHQiE5tlyUf1QcVj8c')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

25 января 2000 г. в память об этих событиях на Малой Садовой улице была установлена фигурка Кота Елисея, которую подарил городу известный петербургский предприниматель Илья Ботка. Высота кота 33 см., весит он 25 кг.

Чуть позже, историк Сергей Лебедев предложил водрузить на той же Малой Садовой фигуру подруги Кота.

1 апреля 2000 года на доме № 3 по Малой Садовой улице торжественно открыли вторую фигуру — кошка Василиса. Две скульптуры животных в натуральную величину вылепил и отлил из металла известный скульптор-анималист Владимир Петровичев. Архитектор — Лариса Домрачева.

Памятник Остапу Бендеру

Торжественное открытие состоялось 25 июля 2000 года в Санкт-Петербурге около дома Жако, в котором некогда размещался ресторан «Золотой Остап». Открытие было приурочено к столетию со «дня рождения» этого литературного персонажа. Бендер изображён одетым в знаменитый шарф, фуражку и пиджак и имеет явные черты Сергея Юрского, который сыграл роль великого комбинатора в 1968 году в фильме «Золотой телёнок».

Авторами памятника бронзовому турецкоподданному выступили скульптор Альберт Серафимович Чаркин и архитектор Вячеслав Борисович Бухаев. Высота композиции — 190 см.

Памятник Петру Первому

От создания до установки этого памятника прошло больше 50 лет. Мешали этому и вкусовые предпочтения царственных особ, и долгий выбор достойного для него места.

Эта бронзовая конная статуя была установлена в 1800 году Памятник Петру Первому Петербург (ныне с 2003 года пл. Петра Великого). Император изображен в одеянии римского полководца, с лавровым венком на голове и фельдмаршальским жезлом в руке. Прообразом для нее послужила конная статуя Марку Аврелию в Риме.

Источник: РИА "Новости"

На правой грани постамента установлен барельеф с героическим событием Северной войны — «Битва при Гангуте». 26—27 июля 1714 года при мысе Гангут (совр. полуостров Ханко) была одержана победа в первом крупном морском сражении молодого российского флота. Основное внимание этого барельефа привлекает его левая часть. На флагманском корабле Пётр I руководит сражением. К нему спускается гений победы с лавровыми венками и пальмовой ветвью, другой гений победы трубит славу. Справа — уже пленённый шведский корабль с поднятым российским флагом. На заднем плане многочисленные корабли, участвующие в сражении.

В нижней части барельефа отображён один из трагических моментов морского сражения — спасение тонущего моряка. В правом верхнем углу барельефа изображён Лев — знак Зодиака, указывающий на месяц июль.

Памятник Чижику-Пыжику

На набережной Фонтанки, недалеко от места расположения памятника, с 1835 по 1918 год располагалось Императорское училище правоведения, студенты которого носили мундиры зелёного цвета с жёлтыми петлицами и обшлагами. Согласно петербургской легенде, за расцветку этого мундира, напоминающую оперение чижа, а также за традиционные пыжиковые шапки, студентов училища прозвали «чижиками-пыжиками», и именно о них поется в известной песенке неизвестного автора:

Чижик-пыжик, где ты был?

На Фонтанке водку пил…

<div id="vk_post_-120814793_2384"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-120814793_2384", -120814793, 2384, 'P-GRKLKWGk_MR5H_GVOdbVtas74')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

В 1994 году во время проведения фестиваля юмора «Золотой Остап», писатель Андрей Битов предложил увековечить героя городского фольклора.

Так появилась самая маленькая в Петербурге, а может быть и в мире скульптура (ее высота 11 см, а вес около 5 кг). Авторы скульптуры — архитектор Вячеслав Бухаев и грузинский режиссер, сценарист и скульптор Резо Габриадзе.

Со времени установки скульптуры его семь раз крали, но петербуржцы помогали найти и возвратить птицу на Фонтанку. Несколько раз она была обнаружена в пунктах сдачи цветного металла. Последний раз бронзовый чижик так и не был найден и по сохранившейся модели он был заново отлит за счет средств одного из московских меценатов, любящего Северную столицу и пожелавшего остаться неизвестным.

Атланты

Когда на сердце тяжесть и холодно в груди.

К ступеням Эрмитажа ты в сумерках приди.

Там без питья и хлеба, забытые в веках.

Атланты держат небо на каменных руках.

А. Городницкий.

Атланты, вошедшие в песни о городе на Неве, являются одним из символов Петербурга. Гиганты охраняют вход в «хранилище муз. Автор проекта здания Нового Эрмитажа архитектор Лео фон Кленце в 1840 году представил два проекта портика; в отвергнутом при обсуждении проекте вместо атлантов были кариатиды.

В соответствии с замыслом Кленце скульптор И. Гальбиг выполнил уменьшенную модель атланта в виде фараона; модель из Мюнхена была прислана в Санкт-Петербург. В 1846 году Теребенёв изготовил по собственным эскизам модель атланта в натуральную величину, которая в итоге и была принята.

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Изготовление всех фигур велось под руководством Теребенёва в течение двух лет. Ему помогали около 150 каменотёсов, каждый из которых занимался своей частью — руками, ногами, торсом…; лица Тербенёв заканчивал собственноручно. Фигуры были установлены к 1 сентября 1848 года.

Во время ленинградской блокады, 29 декабря 1941 года, в портик Нового Эрмитажа попал снаряд (один из 30 снарядов из дальнобойных орудий, попавших в здания Эрмитажа). Один из атлантов был повреждён особенно серьёзно — на его торсе образовалась рваная «рана».

Счастливые грифоны и сфинксы

Сфинксам на Университетской набережной около 3,5 тыс. лет. Высеченные из сиенита, они стояли у входа в величественный храм, сооруженный в Египте около Фив для фараона Аменхотепа III. Головы сфинксов являются портретными изображениями этого фараона. Головные уборы сфинксов — короны «па схемти» — свидетельствовали о том, что Аменхотеп III был правителем двух царств — Верхнего и Нижнего Египта.

Приобретению сфинксов на Университетской набережной перед Академией художеств Санкт-Петербург обязан Андрею Николаевичу Муравьёву, отправившемуся в 1830 году в паломничество по святым местам.

Между сфинксами, по бокам от спуска к Неве в очертания набережной вписаны две гранитные скамьи. У них тоже есть свои маленькие охранники — бронзовые грифоны. Грифоны выполнены не целиком, из скамьи выступает голова, грудь, передние лапы и крылья.

Силуэты грифонов созданы по моделям скульптора П. П. Годе в 1834 году, но еще до революции они были утрачены. В 1959 году по сохранившимся литографиям архитекторами И. Н. Бенуа и А. Е. Поляковым скульптуры воссоздали в первоначальном виде.

Если вы хотите повторить наш «счастливый» маршрут, то вот его карта:

Также приносит удачу памятник зайцу на свае около Иоанновского моста Петропавловской крепости. Для исполнения желания необходимо, стоя на мосту, закинуть монетку к лапкам зверька.

Аничков мост через Фонтанку. Если вы сможете дотронуться до подковы на одном из коней Аничкова моста, ждите везения в делах.