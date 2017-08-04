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13:01 (мск), источник: УралПолит.ру

В Верхней Пышме отец возит ребенка в багажнике авто. СК ведет проверку

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 4 августа, ИА УралПолит.Ru. Сотрудников следственных органов привлек внимание житель Верхней Пышмы, который перевозит своего ребенка в багажнике автомобиля.

Проверка организована следователями после того, как местные жители сообщили о том, что на автопарковке по улице Петрова в Верхней Пышме мужчина усадил ребенка в багажник машины и увез в неизвестном направлении.

В настоящее время сотрудники СУ СКР по Свердловской области и госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к опросу возможных очевидцев происшествия и владельца автомобиля.

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