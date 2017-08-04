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17:47 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

«Народный фронт»: Каждый пятый центр подготовки водителей работает незаконно

В Ростовской области каждый пятый центр подготовки водителей работает без необходимых разрешительных документов и по сути находится вне закона. Эти тревожные данные собрали активисты «Народного фронта». Они провели мониторинг автошкол и выявили серые схемы их работы.

Сотрудник автошколы спокоен, уверен в себе и приветлив. С удовольствием демонстрирует активистам «Общероссийского народного фронта» всю разрешающую документацию.

Каждая автошкола действительно должна пройти процесс лицензирования в Рособрнадзоре и получить заключение ГИБДД о наличии соответствующей учебно-материальной базы. На первый взгляд, здесь всё нормально, но разрешительные документы принадлежат головному офису автошколы, а не конкретно этому центру обучения.

«Нами выявлена некая серая схема работы автошкол, когда получается лицензия всего на один класс, а открывается 2, 3 и более классов. Здесь явное нарушение: автошколы не затрудняются получать лицензии на другие классы, чем они нарушают закон», — поясняет эксперт регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Ростовской области Олег Стречень.

Есть ещё одна автошкола в Ростове на улице Красноармейской. Эксперты ОНФ выяснили, что у этого класса нет заключения ГИБДД, то есть, по закону, здесь не имеют права обучать водителей. Тем не менее, дозвонившегося по телефону автошколы эксперта радушно приглашают на занятия.

Из 240 автошкол, зарегистрированных в реестре Рособрнадзора, заключения ГИБДД не имеют почти 50 — это данные мониторинга активистов «Общероссийского народного фронта». По сути, каждый пятый центр подготовки водителей работает незаконно.

Привлечь нарушителей к ответственности крайне сложно. У ГИБДД просто нет полномочий постлицензионного контроля автошкол, а плановые проверки Рособрнадзора крайне редки и не могут охватить всех.

«Народный фронт» предлагает ужесточить общественный контроль с привлечением общественных советов при ГИБДД и Рособрнадзоре. Это именно тот случай, когда общественность может повлиять на ситуацию, а не просто жаловаться на низкое качество подготовки водителей и, как следствие, огромное количество аварий на дорогах.

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