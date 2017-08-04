Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Назван размер пособия на похороны, которое положено россиянам
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: Порошенко поздравил всех с санкциями США по России
ПВО США не справилась с крылатыми ракетами Ирака
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
Война продлится недолго — Нацгвардия о Донбассе
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
10Перестрелка в здании Мособлсуда
13:24 (мск), источник: Lenta.Ru

В Мексике задержали «человека-паука» из России

В столице Мексики Мехико задержали россиянина, который без страховки и специального снаряжения забрался на небоскреб.

Видео с места событий публикует Periodico Excelsior в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что молодому человеку, которого в сети уже прозвали Человеком-пауком, 17 лет. Несмотря на огромную высоту, он периодически махал рукой снимавшим его очевидцам.

Впрочем, вдоволь насладиться славой ему не удалось — на крыше здания его уже поджидали сотрудники правоохранительных органов, которые на вертолете доставили его в миграционную службу.

В настоящее время решается вопрос о депортации россиянина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путин рассказал, чем заплатит США за свое хамство
Саакашвили пригрозил Порошенко
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
На руднике «Мир» в Якутии вода затопила шахту
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
Mitsubishi возвращает в Россию свой самый доступный кроссовер К дилерам на Дальнем Востоке первые автомобили поступят в середине августа , а с середины сентября во все остальные регионы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
В России упразднили понятие «дача»
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Необычная внешность сделала девочку звездой соцсетей Все мы время от времени жалуемся на то, что волосы невозможно уложить или расчесать, но 7-летняя жительница Мельбурна (Австралия) Шила Калверт-Йин сталкивается с этой проблемой каждый день.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь