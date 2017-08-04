В Мексике задержали «человека-паука» из России
В столице Мексики Мехико задержали россиянина, который без страховки и специального снаряжения забрался на небоскреб.
В столице Мексики Мехико задержали россиянина, который без страховки и специального снаряжения забрался на небоскреб.
Видео с места событий публикует Periodico Excelsior в Twitter.
Отмечается, что молодому человеку, которого в сети уже прозвали
Впрочем, вдоволь насладиться славой ему не удалось — на крыше здания его уже поджидали сотрудники правоохранительных органов, которые на вертолете доставили его в миграционную службу.
В настоящее время решается вопрос о депортации россиянина.