В Австралии поругались из-за полных моделей на подиумах
В Австралии разгорелись ожесточенные дебаты по поводу появления на модном показе, организованном журналом Sports Illustrated, одновременно стандартных
В Австралии разгорелись ожесточенные дебаты по поводу появления на модном показе, организованном журналом Sports Illustrated, одновременно стандартных
В сиднейской газете Daily Telegraph появилась статья, автор которой критиковал появление на подиуме полных моделей, назвав безответственным решение их пригласить.
Другие эксперты, высказавшиеся для статьи, считают, что в модных показах могут участвовать девушки любого телосложения.
Редактор Sports Illustrated Эм Джей Дэй ответил, что «красота не значит, что все должны быть одного размера».
В спор вступили и врачи. Президент австралийской медицинской ассоциации Нового Южного Уэльса Брэд Фрэнкам сравнил полноту с курением: «Если бы модель прошлась по подиуму, куря сигарету, это был бы очень нездоровый знак. И точно так же: если очень полные модели или модели с ожирением демонстрируют одежду, это значит, что мы приветствуем ожирение. Это очень опасно».
По мнению Фрэнкама, некоторые модели на показе Sports Illustrated страдали ожирением.
Глава исследовательского центра ожирения профессор Джон Диксон, в свою очередь, считает, что модели должны представлять общество, а значит, они могут быть любого размера.
«28% австралийцев страдают от лишего веса. И это крайне оскорбительное заявление, что полным людям не место на подиуме», — заявил он.