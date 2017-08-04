Международный день пива отметят в Петербурге

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Петербуржцы отпразднуют Международный день пива. Праздник принято отмечать 4 августа, в первую пятницу месяца.

Напиток с богатой историей и внушительной армией поклонников по всему миру. Одни его ценят за многогранный вкус, другие — за разнообразие, третьи — за демократичность и натуральность.

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Несмотря на почтенный возраст напитка, который исчисляется в тысячах лет, сам праздник еще очень молодой. В 2007 году его придумал и впервые провел владелец одного из американских баров. Идея понравилась, и уже к 2012 году ее подхватили в 50 странах на 5 континентах.

Главные декларируемые цели праздника — собраться с друзьями и вместе поднять бокал за виновника торжества, больше узнать об истории пива, культуре потребления в разных уголках мира и, конечно, открыть для себя новые сорта.