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13:02 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Международный день пива отметят в Петербурге

Эксперты советуют не забывать о чувстве меры при потреблении пенного напитка.

Источник: Reuters

Петербуржцы отпразднуют Международный день пива. Праздник принято отмечать 4 августа, в первую пятницу месяца.

Напиток с богатой историей и внушительной армией поклонников по всему миру. Одни его ценят за многогранный вкус, другие — за разнообразие, третьи — за демократичность и натуральность.

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Несмотря на почтенный возраст напитка, который исчисляется в тысячах лет, сам праздник еще очень молодой. В 2007 году его придумал и впервые провел владелец одного из американских баров. Идея понравилась, и уже к 2012 году ее подхватили в 50 странах на 5 континентах.

Главные декларируемые цели праздника — собраться с друзьями и вместе поднять бокал за виновника торжества, больше узнать об истории пива, культуре потребления в разных уголках мира и, конечно, открыть для себя новые сорта.

Эксперты советуют не забывать о чувстве меры при потреблении пива и правильно подбирать блюда к этому напитку, чтобы раскрыть все грани вкуса и получить настоящее гастрономическое удовольствие.

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