На выходных в Петербурге из-за съемок фильма перекроют Дворцовый мост
Движение транспорта будет закрыто с 4:50 до 8:00.
Движение транспорта будет закрыто с 4:50 до 8:00.
В ближайшие выходные 5 и 6 августа киностудия «Ленфильм» планирует проводить съемки на Дворцовом мосту, по этой причине переправа будет закрыта для движения транспорта и пешеходов с 4.50 до 8 часов утра, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Также в это воскресенье 6 августа состоится матч по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» на стадионе «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове. Автомобилям в течение дня будет ограничен проезд по Морскому проспекту от Петроградской улицы до улицы Рюхина, по улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского острова, по Южной и Северной дорогам.
С 22 часов до конца дня закроется проезд по Приморскому проспекту от Беговой до Яхтенной улицы и по Яхтенной от Приморского проспекта до улицы Савушкина.