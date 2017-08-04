На выходных в Петербурге из-за съемок фильма перекроют Дворцовый мост

Источник: РИА "Новости"

В ближайшие выходные 5 и 6 августа киностудия «Ленфильм» планирует проводить съемки на Дворцовом мосту, по этой причине переправа будет закрыта для движения транспорта и пешеходов с 4.50 до 8 часов утра, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Также в это воскресенье 6 августа состоится матч по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» на стадионе «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове. Автомобилям в течение дня будет ограничен проезд по Морскому проспекту от Петроградской улицы до улицы Рюхина, по улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского острова, по Южной и Северной дорогам.