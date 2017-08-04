Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин определился с судьбой Ленина - СМИ
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Экс-жена Цыганова с семью детьми берётся за любую работу - СМИ
На Украине появилась бандитская столица – СМИ
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
Война продлится недолго — Нацгвардия о Донбассе
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
15:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Составлен рейтинг лучших школ Татарстана

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Составлен рейтинг 100 лучших городских и сельских школ Республики Татарстан. Данные приводит Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Первое место занял лицей № 131 (Казань), на втором месте — IТ-лицей при К (П)ФУ (Казань), третье место заняла набережночелнинская гимназия № 26.

При составлении рейтинга учитывались баллы по ЕГЭ: общий балл за русский язык, математику и предмет по выбору. Также оценивалось количество победителей и призеров олимпиад и учеников, не получивших аттестат.

На четвертом месте оказалась общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени Н. И. Лобачевского» (Казань), на пятом — гимназия № 7 имени Героя России А. В. Козина (Казань).

Также в топ-10 попали учебные заведения Бугульмы: лицей № 2 и школа № 6 заняли 7-е и 10-е места соответственно. Набережночелнинские лицей № 78 им. А. С. Пушкина и лицей-интернат инновационных технологий № 36 заняли 5-е и 9-е место. На 8-м месте МАОУ СОШИ «СОлНЦе» из Вахитовоского района Казани.

Среди сельских школ самыми «сильными» оказались школы Сабинского района. В первой пятерке они заняли первое, второе, четвертое и пятое места. Третье место принадлежит многопрофильному лицею им. А. М. Булатова в Кукморе.

Рейтинг составлен в целях повышения качества общего образования путем выявления и стимулирования деятельности общеобразовательных учреждений, показавших высокое качество образования по итогам 2016−2017 учебного года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Казани за взятку осудили двоих сотрудников РЖД
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Спасатели подняли треть горняков из шахты «Мир» в Якутии
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
ЕС рассмотрит расширение санкций против РФ из-за Siemens
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
Путин два часа гонялся за щуками и прокатился на «Пиранье»
Спорт
ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Петербург передал РПЦ землю в престижном поселке
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь