Составлен рейтинг лучших школ Татарстана
(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Составлен рейтинг 100 лучших городских и сельских школ Республики Татарстан. Данные приводит Министерство образования и науки Республики Татарстан.
(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Составлен рейтинг 100 лучших городских и сельских школ Республики Татарстан. Данные приводит Министерство образования и науки Республики Татарстан.
Первое место занял лицей № 131 (Казань), на втором месте —
При составлении рейтинга учитывались баллы по ЕГЭ: общий балл за русский язык, математику и предмет по выбору. Также оценивалось количество победителей и призеров олимпиад и учеников, не получивших аттестат.
На четвертом месте оказалась общеобразовательная
Также в топ-10 попали учебные заведения Бугульмы: лицей № 2 и школа № 6 заняли 7-е и 10-е места соответственно. Набережночелнинские лицей № 78 им. А. С. Пушкина и
Среди сельских школ самыми «сильными» оказались школы Сабинского района. В первой пятерке они заняли первое, второе, четвертое и пятое места. Третье место принадлежит многопрофильному лицею им. А. М. Булатова в Кукморе.
Рейтинг составлен в целях повышения качества общего образования путем выявления и стимулирования деятельности общеобразовательных учреждений, показавших высокое качество образования по итогам 2016−2017 учебного года.